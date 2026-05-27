A- A+

Conflito Guarda Revolucionária Iraniana considera retomar a guerra com EUA expostos a riscos Possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo", disse Mohammad Akbarzadeh, vice-diretor político da Marinha da Guarda Revolucionária

Um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana afirmou nesta quarta-feira (27) que a probabilidade de retomada das hostilidades com os Estados Unidos é baixa, embora Teerã esteja preparada para qualquer eventualidade.

“A possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo”, disse Mohammad Akbarzadeh, vice-diretor político da Marinha da Guarda Revolucionária, citado pela agência de notícias Tasnim.

Ele acrescentou que as forças do país estão plenamente preparadas em caso de hostilidades, “com os carregadores completos”.

Veja também