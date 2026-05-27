Conflito
Guarda Revolucionária Iraniana considera retomar a guerra com EUA expostos a riscos
Possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo", disse Mohammad Akbarzadeh, vice-diretor político da Marinha da Guarda Revolucionária
Um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana afirmou nesta quarta-feira (27) que a probabilidade de retomada das hostilidades com os Estados Unidos é baixa, embora Teerã esteja preparada para qualquer eventualidade.
“A possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo”, disse Mohammad Akbarzadeh, vice-diretor político da Marinha da Guarda Revolucionária, citado pela agência de notícias Tasnim.
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Ele acrescentou que as forças do país estão plenamente preparadas em caso de hostilidades, “com os carregadores completos”.