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Conflito

Guarda Revolucionária Iraniana considera retomar a guerra com EUA expostos a riscos

Possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo", disse Mohammad Akbarzadeh, vice-diretor político da Marinha da Guarda Revolucionária

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Bandeira do IrãBandeira do Irã - Foto: Hussein Faleh / AFP

Um comandante da Guarda Revolucionária Iraniana afirmou nesta quarta-feira (27) que a probabilidade de retomada das hostilidades com os Estados Unidos é baixa, embora Teerã esteja preparada para qualquer eventualidade.

“A possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo”, disse Mohammad Akbarzadeh, vice-diretor político da Marinha da Guarda Revolucionária, citado pela agência de notícias Tasnim.

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Ele acrescentou que as forças do país estão plenamente preparadas em caso de hostilidades, “com os carregadores completos”.

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