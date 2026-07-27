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ormuz Guarda Revolucionária iraniana impede avanço de seis navios em Ormuz As Forças Armadas iranianas já impediram diversas vezes que navios cruzem a passagem marítima estratégica

A Guarda Revolucionária do Irã impediu nesta segunda-feira (27) que seis navios transitassem pelo Estreito de Ormuz, depois que as embarcações tentaram passar por rotas não autorizadas por Teerã, informou a televisão estatal.

"Durante a noite, seis navios que tentavam passar por uma rota diferente da designada foram interceptados pela Marinha da Guarda Revolucionária com disparos de advertência e foram obrigados a retornar", informou um repórter da televisão estatal baseada no Golfo.

No sábado, a Guarda, o exército ideológico iraniano, anunciou a interceptação de quatro navios que tentavam atravessar a parte sul do estreito.

As Forças Armadas iranianas já impediram diversas vezes que navios cruzem a passagem marítima estratégica.

Após a retomada das hostilidades com os Estados Unidos em 7 de julho, o Irã voltou a bloquear o Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o trânsito mundial de petróleo e gás. Teerã autoriza apenas a rota próxima à sua costa e pretende cobrar pedágios pela passagem de embarcações.

O Irã afirma que os Estados Unidos não participaram das recentes negociações com Omã sobre a administração do Estreito de Ormuz.

"As discussões não têm nada a ver com os Estados Unidos. Trata-se de um assunto bilateral entre Irã e Omã e as negociações continuam", declarou nesta segunda-feira o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai.

A via marítima "permanece fechada", acrescentou.

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