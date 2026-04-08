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RESPOSTA Guarda Revolucionária Islâmica do Irã prepara forte resposta após ataques de Israel no Líbano Em comunicado, o comandante da IRGC Seyed Majid Mousavi declarou que "um ataque contra o Hezbollah é um ataque contra o Irã"

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que prepara uma "resposta pesada" após ataques de Israel contra Beirute, no Líbano, elevando a tensão regional poucas horas depois do anúncio de um cessar-fogo.

Em comunicado, o comandante da IRGC Seyed Majid Mousavi declarou que "um ataque contra o Hezbollah é um ataque contra o Irã" e que o grupo paramilitar persa está "se preparando para uma resposta pesada aos crimes brutais do regime".

A IRGC também advertiu que, se as agressões contra o Líbano não cessarem imediatamente, "daremos uma resposta que fará os agressores na região se arrependerem". O texto acusa Israel de violar o cessar-fogo e de realizar um "massacre selvagem" em Beirute, além de fazer um alerta direto aos Estados Unidos, a quem chama de "parceiro" de Israel.

O Hamas também condenou a ofensiva de Israel contra Beirute após o pacto de trégua, classificando-a como "ataque terrorista" e "bombardeio brutal" contra áreas densamente povoadas, com centenas de vítimas, entre mortos e feridos. Em comunicado enviado via Telegram na tarde desta quarta-feira, o grupo acusou Israel de buscar restaurar sua capacidade de dissuasão por meio de "massacres" e afirmou que as ações demonstram desprezo pelo direito internacional.

Do lado israelense, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram ataques na capital libanesa, afirmando ter atingido um comandante do Hezbollah em Beirute.

O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, disse que o país continuará as operações. "Não vamos comprometer a segurança dos moradores do norte de Israel. Continuaremos a atacar com determinação", pontuou.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que prepara uma "resposta pesada" após ataques de Israel contra Beirute, no Líbano, elevando a tensão regional poucas horas depois do anúncio de um cessar-fogo. Em comunicado, o comandante da IRGC Seyed Majid Mousavi declarou que "um ataque contra o Hezbollah é um ataque contra o Irã" e que o grupo paramilitar persa está "se preparando para uma resposta pesada aos crimes brutais do regime".

A IRGC também advertiu que, se as agressões contra o Líbano não cessarem imediatamente, "daremos uma resposta que fará os agressores na região se arrependerem". O texto acusa Israel de violar o cessar-fogo e de realizar um "massacre selvagem" em Beirute, além de fazer um alerta direto aos Estados Unidos, a quem chama de "parceiro" de Israel.

O Hamas também condenou a ofensiva de Israel contra Beirute após o pacto de trégua, classificando-a como "ataque terrorista" e "bombardeio brutal" contra áreas densamente povoadas, com centenas de vítimas, entre mortos e feridos. Em comunicado enviado via Telegram na tarde desta quarta-feira, o grupo acusou Israel de buscar restaurar sua capacidade de dissuasão por meio de "massacres" e afirmou que as ações demonstram desprezo pelo direito internacional.

Do lado israelense, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram ataques na capital libanesa, afirmando ter atingido um comandante do Hezbollah em Beirute.

O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, disse que o país continuará as operações. "Não vamos comprometer a segurança dos moradores do norte de Israel. Continuaremos a atacar com determinação", pontuou.

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