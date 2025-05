A- A+

CONCLAVE Guarda Suíça desfila após fumaça branca Considerada uma das forças de segurança armada mais antigas do mundo, a centenária é um elemento importante na história e no funcionamento atual do Vaticano

O grupo de cardeais reunidos para o conclave na Capela Sistina escolheu nesta quinta-feira, 8, o 267º papa da história, que vai suceder Francisco à frente do Vaticano. Era necessário um mínimo de dois terços dos 133 votantes para a escolha do novo líder da Igreja Católica, que tem cerca de 1,4 bilhão de fiéis pelo mundo.

Após a definição do novo pontífice, a centenária Guarda Suíça Pontifícia desfila pela Praça São Pedro. Fundada em 1506, e considerada uma das forças de segurança armada mais antigas do mundo, é um elemento importante na história e no funcionamento atual do Vaticano.

Os homens desta tradicional instituição, que juram lealdade e devoção aos pontífices e à Santa Sé, são os responsáveis pela manutenção da ordem da sede do governo pontifício, como também pela segurança pessoal do papa e do Colégio Cardinalício em períodos de vacância.

Parte integrante desta paisagem sacra, esses soldados se encontram em pontos estratégicos, nas entradas da cidade do Vaticano, na Praça São Pedro ou nos corredores da igreja que abriga a Capela Sistina.

Fiéis estão ansiosos para saber quem foi o escolhido para suceder o papa Francisco.



