Recife Guardas municipais do Recife são atacados com pedradas após ocorrência de assalto na área central No momento do ocorrido, a viatura acabou colidindo com outro carro

Guardas municipais do Recife foram alvos de pedradas durante confusão com um homem, na área central da Capital pernambucana.

O caso, que ocorreu no Cais do Apolo, nas proximidades da Ponte Maurício de Nassau, na quarta-feira (12), foi registrado por populares. As imagens circulam nas redes sociais.



Segundo a Prefeitura do Recife, a viatura parou no local para prestar ajuda a duas pessoas vítimas de assaltado na área.



Na ocasião, como mostram as imagens, um homem de bermuda branca e sem camisa se aproxima e joga pedras contra a viatura da Guarda Municipal e contra os servidores.



Ele foge logo em seguida. Não há confirmação se o agressor possui relação com o assalto.



No momento do ocorrido, a viatura acabou colidindo com outro carro. O acidente de trânsito não deixou ninguém ferido.

A Prefeitura do Recife não informou se algum dos servidores se machucou na ocasião, mas disse que um boletim de ocorrência sobre o ocorrido foi registrado.



A Polícia Civil de Pernambuco, por sua vez, afirmou que está investigando as ocorrências de depredação, lesão corporal, acidente de trânsito sem vítima, desacato e resistência, que vitimaram dois guardas municipais de 44 e 60 anos.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria dos crimes.

"A GCMR reitera o seu compromisso de atuar salvaguardando o patrimônio público municipal e em operações e eventos realizados no âmbito do município, de forma integrada com outros órgãos e instituições responsáveis pelo policiamento ostensivo na cidade, além de responder à diretriz municipal de promoção da cultura de paz e proximidade com o cidadão, com foco na prevenção da violência e da criminalidade", destacou a Prefeitura do Recife.

