Revolução Guardiões da Revolução atacam "alvos terroristas" na Síria e no Iraque Guardiões da Revolução anunciaram que atacaram com mísseis grupos terroristas na cidade de Erbil

Os Guardiões da Revolução iranianos lançaram ataques com mísseis contra "alvos terroristas" na Síria e no Iraque, em resposta a dois ataques suicidas com bomba cuja autoria foi reivindicada pelo grupo Estado Islâmico (EI), informou a imprensa estatal nesta terça-feira (16). ).

“Elementos dos Guardiões da Revolução identificaram locais de reunião de comandos e elementos relacionados com os ataques terroristas recentes, principalmente do EI, em territórios ocupados da Síria, e os destruiram com mísseis balísticos”, informou o site Sepah, dos Guardiões.

Segundo a página, os ataques foram uma "resposta aos crimes recentes de grupos terroristas que martirizaram injustamente um grupo de nossos queridos compatriotas em Kerman e Rask".

Antes, os Guardiões da Revolução anunciaram que atacaram com mísseis grupos terroristas na cidade de Erbil, no Curdistão iraquiano, segundos veículos estatais.

“Os Guardiões da Revolução Islâmica anunciaram a destruição com mísseis balísticos de um quartel-geral de espionagem e de grupos terroristas anti-Irã concentrados em algumas partes da região”, afirmou a agência de notícias oficial Irna.

No último dia 3, homens-bomba acionaram seus explosivos na cidade de Kerman, perto do túmulo do general Qasem Soleimani, responsável pelas operações militares iranianas no Oriente Médio e assassinado pelos Estados Unidos no Iraque em 3 de janeiro de 2020.

De autoria reivindicada pelo EI, o ataque matou cerca de 90 pessoas.

No mês anterior, 11 policiais iranianos morreram em um ataque jihadista no quartel da polícia de Rask, no sudeste da província de Sistão-Baluchistão.

