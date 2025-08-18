A- A+

narcotráfico Guatemala acolhe 100 mexicanos que fogem de traficantes O grupo fugiu de uma comunidade no estado de Chiapas, no sul do México, que enfrenta um aumento da violência atribuído a confrontos entre cartéis

Cerca de 100 mexicanos que fogem da violência do tráfico de drogas em seu país se refugiaram em uma aldeia na Guatemala, perto da fronteira entre os dois países, informou o governo guatemalteco nesta segunda-feira (18).

O grupo fugiu de uma comunidade no estado de Chiapas, no sul do México, que enfrenta um aumento da violência atribuído a confrontos entre cartéis. Uma situação semelhante ocorreu no ano passado, com a fuga de cerca de 600 mexicanos para a Guatemala, que retornaram para suas casas quase sete meses depois.

Os mexicanos começaram a se refugiar em 10 de agosto na aldeia Guailá, no departamento de Huehuetenango, "em decorrência da violência que afeta" Chiapas, disse a repórteres María Enamorado, porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração.

"Cerca de 100 pessoas foram alojadas na escola da aldeia", onde "recebem ajuda humanitária", explicou a autoridade.

Chiapas sofre com a violência ligada ao crime organizado, que deslocou centenas de pessoas nos últimos anos. Segundo analistas, os cartéis de Jalisco Nueva Generación e Sinaloa disputam as rotas do tráfico de drogas na região.

Na sexta-feira, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, prometeu reforçar a segurança na fronteira com a Guatemala, em uma reunião com seu homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo.

O primeiro encontro entre os dois líderes ocorreu dois meses após uma incursão da polícia mexicana em território guatemalteco em busca de supostos traficantes de drogas, o que gerou um protesto da Guatemala e um pedido de desculpas do México.

