Guatemala declara emergência por surto de dengue, que deixa 22 mortos

O governo da Guatemala declarou emergência nacional nesta quinta-feira (31), devido a um surto de dengue que deixou 22 mortos e mais de 12mil casos neste ano, informou o ministro da Saúde, Francisco Coma.

"Tomamos a decisão de fazer uma declaração de emergência sanitária em nível nacional, devido à situação da dengue", disse o ministro em entrevista coletiva.

Coma explicou que a medida ficará em vigor por três meses e prevê a realização de fumigações para erradicar o mosquito transmissor da dengue.



Também prevê o aumento do atendimento em hospitais, entre outras ações que envolvem diferentes instituições públicas e privadas.





Segundo dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e agosto foram notificadas 22 mortes por dengue no país, além de 12.263 casos, 152% a mais do que no mesmo período do ano passado.

"Devemos trabalhar de forma coordenada, porque temos não só de abordar a promoção e a prevenção, mas também temos de administrar a crise causada por esta epidemia", acrescentou Coma.

O pico histórico de dengue na Guatemala foi registrado em 2019, quando houve mais de 50 mil casos, conforme estatísticas oficiais.

A dengue é uma doença endêmica de zonas tropicais que causa febre alta, dor de cabeça, náuseas, vômito, dores musculares e, nos casos mais graves, sangramentos que podem levar à morte.

Em abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos estão se espalhando cada vez mais e mais longe, como resultado da mudança climática.

