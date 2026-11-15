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AMÉRICA CENTRAL

Guatemala declara estado de sítio em região afetada pelo narcotráfico

O estado de sítio foi decretado por 30 dias nos departamentos de Zacapa, que registrou pelo menos 17 mortes em ataques armados nas últimas semanas, e Izabal, ambos fronteiriços com Honduras

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Membros da gangue Mara 18 durante uma operação na prisão Fraijanes II, na Cidade da Guatemala, em 11 de outubro de 2025.Membros da gangue Mara 18 durante uma operação na prisão Fraijanes II, na Cidade da Guatemala, em 11 de outubro de 2025. - Foto: HANDOUT / Guatemalan Ministry Of Interior / AFP

O governo da Guatemala restringiu no sábado (14), de forma temporária, os direitos de circulação e de reunião em uma região do país afetada pela violência ligada ao narcotráfico, onde as autoridades também poderão efetuar operações de busca sem a necessidade de ordem judicial.

O estado de sítio foi decretado por 30 dias nos departamentos de Zacapa, que registrou pelo menos 17 mortes em ataques armados nas últimas semanas, e Izabal, ambos fronteiriços com Honduras.

A região de Zacapa, segundo as autoridades, está sob controle do cartel da família Lorenzana, que na sexta-feira foi declarado pelo governo dos Estados Unidos como "grupo terrorista" e aliado do cartel mexicano de Sinaloa.

O objetivo do estado de sítio é "fortalecer a segurança" e "proteger a população", afirmou o governo em um comunicado.

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As medidas incluem a limitação de reuniões ao ar livre e das manifestações públicas. Além disso, as autoridades poderão dissolver "à força" qualquer reunião que não tenha sido autorizada ou que aconteça com participantes "portando armas".

O comunicado acrescenta ainda que poderão ser organizadas operações de busca em residências ou qualquer local fechado "sem a necessidade da ordem de um juiz" nem permissão dos proprietários.

No departamento de Izabal, onde a imprensa local noticiou dois mortos a tiros na sexta-feira, atua o cartel de Los Mendoza, também classificado como "grupo terrorista" por Washington. A família opera a partir do departamento remoto de Petén, na fronteira com o México e Belize.

O presidente Bernardo Arévalo, no poder desde 2024, enfrenta muitas críticas pelo aumento da violência no país.

 

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