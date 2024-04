Guatemala decreta emergência nacional por epidemia de dengue

A- A+

A Guatemala decretou nesta terça-feira (30) emergência de saúde nacional diante do aumento dos casos de dengue, uma epidemia que já deixou 9 mortos e mais de 14.600 pessoas doentes no país desde janeiro.

A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde, que pediu aos órgãos públicos e privados do setor que coordenem ações com a pasta a fim de prevenir surtos.

No começo de março, o governo do presidente Bernardo Arévalo decretou alerta epidemiológico nacional "devido ao início da temporada em que aumenta a transmissão da dengue no país".

A incidência mundial da doença cresceu consideravelmente nas últimas duas décadas e a América Latina é a região onde são registrados 80% dos casos, segundo o ministério guatemalteco.

No ano passado, a dengue deixou 118 mortos e provocou cerca de 65 mil casos na Guatemala, superando o recorde de 2019, quando foram mais de 50 mil casos, segundo estatísticas oficiais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou em abril de 2023 que a dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos estão se propagando bem além de suas áreas habituais, devido às mudanças climáticas.

