Mundo Guatemala: pedido de casamento durante erupção de vulcão viraliza; assista ao vídeo Quando o homem fica de joelhos para realizar o pedido, e o Vulcão de Fogo entra em erupção

Durante um pedido de casamento em um cenário paradisíaco na Guatemala, país da América Central, o Vulcão de Fogo entrou em erupção. A cena, que tem representação positiva para a cultura local, foi flagrada em vídeo e viralizou.

O casal estava fazendo uma trilha no Vulcão Acatenango, que não entra em erupção desde 1972. Ao lado do Vulcão Acatenango fica o Vulcão de Fogo. Juntos, os dois formam o complexo vulcânico La Horqueta.

No vídeo, assim que Justin Lee se ajoelha para pedir a namorada em casamento, o Vulcão de Fogo entra em erupção. Morgan, namorada de Justin, fica surpresa com as duas situações: o pedido de casamento e o fato da natureza.

Enquanto isso, Justin só olha para a sua amada esperando resposta. Depois do susto, ela aceita o pedido.

Ao publicar o vídeo nas suas redes sociais, Morgan explicou que a erupção do vulcão simboliza um elo sagrado para a cultura local.

"Na cultura indígena guatemalteca, o Vulcão de Fogo serve como um elo sagrado com o mundo espiritual, sendo as erupções vistas como manifestações poderosas do sobrenatural e uma oportunidade para rituais e oferendas", explicou.

Para muitos guatemaltecos, o vulcão é visto como um portal ou manifestação de forças sobrenaturais, com suas erupções sendo interpretadas como comunicação do mundo espiritual com os vivos.

Diferente do Vulcão Acatenango, que não entra em erupção com tanta frequênca, o Vulcão de Fogo é considerado o vulcão mais ativo da América Central, e teve sua última erupção em junho de 2025. Na ocasião, quase 800 pessoas foram forçadas a deixar suas casas por conta dos riscos à vida.



A Guatemala é um destino comum para amantes de vulcões, pois na trilha realizada no Acatenango tem vista para o Vulcão de Fogo. Dependendo do dia, o visitante pode acabar vislumbrando uma erupção, como foi o caso do casal do vídeo.

