A- A+

Guatemala Guatemala realiza segundo turno com temores de interferência Eleições no país acontecem neste domingo (20)

Os guatemaltecos elegerão um novo presidente neste domingo (20) em uma votação entre dois social-democratas, em meio a tentativas de desqualificar o inesperado favorito Bernardo Arévalo, que promete lutar contra a corrupção.

Três décadas após o fim de sua brutal guerra civil, o país mais populoso da América Central está atolado em pobreza, violência e corrupção, o que leva milhares de guatemaltecos a migrarem todo ano, principalmente para os Estados Unidos.

Após a surpreendente vitória no primeiro turno, Arévalo, filho do primeiro presidente democraticamente eleito da Guatemala, Juan José Arévalo (1945-1951), busca seguir o caminho do pai com uma forte agenda social e de mudança.

"Passamos anos sendo vítimas, sendo presas, de políticos corruptos", disse ele ao encerrar sua campanha. "Votar é deixar claro que quem manda neste país é o povo da Guatemala, e não os corruptos".

Pela terceira vez consecutiva em uma eleição, sua adversária Sandra Torres, ex-esposa do ex-presidente de esquerda Álvaro Colom (2008-2012), promete ajudar os mais pobres com subsídios em dinheiro e entrega de alimentos. A direita, que governa a Guatemala há 12 anos, apoia Sandra silenciosamente.

"Bernardo Arévalo se apresenta como a opção de mudança política, e Sandra Torres é a representante da continuidade", disse à AFP o analista Arturo Matute, diretor do centro Gobernálisis.

Cerca de 9,4 milhões de guatemaltecos poderão eleger o sucessor do presidente direitista Alejandro Giammattei, reprovado por 62% dos cidadãos, de acordo com uma pesquisa recente.

Arévalo, um sociólogo de 64 anos que desperta temores entre a elite poderosa da Guatemala, é o líder do partido Movimiento Semilla, que criou em 2017.

O Semilla é alvo de uma cruzada do Ministério Público, que o acusa de irregularidades em sua inscrição em 2017 e 2018.

As ações do MP são vistas como uma tentativa de impedir que chegue ao poder. Na quinta-feira, o promotor Rafael Curruchiche declarou que, após a eleição de domingo, não descarta buscas, prisões, ou suspensão de privilégios de membros do Semilla.

O chefe do Departamento de Estado para a América Latina, Brian Nichols, disse esperar que a votação seja pacífica e transparente. E lembrou que "o verdadeiro poder da democracia está no respeito à vontade do povo".

Em um país fortemente conservador e religioso, nem Arévalo nem Torres promovem a legalização do casamento homoafetivo, ou do aborto, permitido apenas se houver risco para a mãe.

No primeiro turno, em 25 de junho, 60% do eleitorado votou, mas a participação tradicionalmente diminui no segundo turno, já que não há eleições locais, ou legislativas.

Os quase 3.500 centros de votação abrirão às 7h locais (10h no horário de Brasília) e fecharão às 18h (21h em Brasília). Os primeiros resultados oficiais serão conhecidos em torno de três horas depois.

Também haverá votação para prefeitos e vereadores em cinco municípios onde a eleição foi suspensa no primeiro turno, devido a tumultos.

O novo presidente tomará posse em 14 de janeiro de 2024.

Veja também

Norte Força Nacional atuará em região de conflito de terra no Pará