MIGRAÇÃO

Guatemala recebe primeiro voo dos EUA com deportados de outro país

O presidente guatemalteco anunciou um acordo para aumentar em 40% o número de voos para deportados

Guatemala cumpre uma promessa feita em fevereiro ao secretário de Estado, Marco RubioGuatemala cumpre uma promessa feita em fevereiro ao secretário de Estado, Marco Rubio - Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

A Guatemala recebeu, nesta sexta-feira (11), o primeiro grupo de estrangeiros deportados pelos Estados Unidos, informando as autoridades, cumprindo uma promessa feita em fevereiro ao secretário de Estado, Marco Rubio.

Em comunicado, o Instituto Guatemalteco de Migração afirmou ter “recebido três hondurenhos e 56 guatemaltecos dos Estados Unidos”.

“No caso dos hondurenhos, eles foram levados ao Centro de Assistência Migratória para Migrantes Estrangeiros (CAMIEX) e posteriormente transferidos para Honduras”, acrescentou.

Em fevereiro, ao receber Marco Rubio, o presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo anunciou um acordo para aumentar em 40% o número de voos para deportados, “tanto nacionais quanto estrangeiros”.

No ano passado, sob o governo do democrata Joe Biden, a Guatemala recebeu 508 voos dos Estados Unidos, deportando um recorde de 61.680 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças.

Em 2023, os Estados Unidos deportaram 55.302 guatemaltecos.

 

