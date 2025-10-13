Seg, 13 de Outubro

MUNDO

Guatemala reforça vigilância após fuga de membros de gangue

As autoridades revelaram a fuga dos presos "altamente perigosos" da gangue Barrio 18 no domingo, mas não especificaram a data da fuga

Membros da gangue Mara 18 durante uma operação na prisão Fraijanes II, na Cidade da Guatemala, em 11 de outubro de 2025.Membros da gangue Mara 18 durante uma operação na prisão Fraijanes II, na Cidade da Guatemala, em 11 de outubro de 2025. - Foto: HANDOUT / Guatemalan Ministry Of Interior / AFP

A Guatemala reforçou a vigilância nas prisões e fronteiras nesta segunda-feira (13) após a fuga de 20 perigosos membros de gangue, um acontecimento descrito como "inaceitável" pelos Estados Unidos.

As autoridades revelaram a fuga dos presos "altamente perigosos" da gangue Barrio 18 no domingo, mas não especificaram a data da fuga, em meio ao aumento dos homicídios no país.

"Esta operação não é apenas nacional [...]. Ativamos mecanismos de cooperação internacional, coordenação direta com a Interpol e comunicação com autoridades de El Salvador, Honduras e México", disse o ministro do Interior, Francisco Jiménez, em entrevista coletiva.

Como parte da busca pelos foragidos, o governo intensificou a vigilância nas fronteiras e mobilizou forças de segurança para monitorar os perímetros dos presídios do país.

"Nesta segunda-feira, foi recapturado um dos importantes líderes do grupo que fugiu" da prisão de Fraijanes II, localizada em uma cidade próxima à capital, disse Jiménez.

O membro da gangue recapturado, Byron Fajardo Revolorio, de 40 anos, estava preso desde 2004 e foi condenado a 180 anos de prisão por assassinato, extorsão e roubo agravado.

O ministro também anunciou uma recompensa de aproximadamente 20.000 dólares (109.000 reais) para cada foragido.

Ele também afirmou ter demitido o chefe do Sistema Penitenciário, Ludin Godínez, assim como o diretor e o vice-diretor da prisão de Fraijanes, mas descartou qualquer plano de renúncia.

Em 23 de setembro, os Estados Unidos declararam a gangue Barrio 18 uma organização "terrorista", seguindo a mesma decisão tomada meses antes para a Mara Salvatrucha.

Ambas as gangues são responsáveis pela violência no país e se dedicam a extorquir comerciantes e empresários de transporte de passageiros.

 


 

