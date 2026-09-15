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Irã Guerra com Irã custou US$ 38 bi aos EUA, diz Escritório do Orçamento do Congresso Relatório do CBO aponta gastos militares bilionários e alerta para pressão inflacionária provocada pelo bloqueio no Estreito de Ormuz

A guerra com o Irã custou aos Estados Unidos cerca de 38 bilhões de dólares (R$ 195 bilhões) até 1º de agosto, informou, nesta terça-feira (15), o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), um organismo apartidário.

O conflito começou com os ataques americanos e israelenses contra o Irã no fim de fevereiro.

"Até 1º de agosto de 2026, o conflito armado com o Irã custou ao Departamento de Defesa aproximadamente 38 bilhões de dólares", informou o CBO em um relatório.

A entidade acrescentou que, dependendo da intensidade das hostilidades, os custos mensais poderiam se situar entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões) ou mais se a guerra continuar.

Os números refletem o custo de substituir as munições gastas e o equipamento perdido em combate, assim como o aumento do preço dos combustíveis para as forças armadas, entre outros fatores, destacou o informe.

A análise foi elaborada após um pedido de informações feito por vários legisladores democratas.

Em julho, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, estimou que a guerra com o Irã tinha custado 37,5 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 190 bilhões, na cotação da época).

Nesta terça-feira, o CBO estimou que o principal efeito econômico do conflito com o Irã tem a ver com as pressões inflacionárias devido às interrupções no abastecimento de petróleo e gás natural.

O Irã respondeu à ofensiva com o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o trânsito de hidrocarbonetos, o que fez dispararem seus preços.

O CBO agora estima que a inflação no primeiro trimestre do próximo ano será 0,5 ponto percentual maior que o que tinha projetado em fevereiro, em referência ao índice de preços dos gastos de consumo pessoal.

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