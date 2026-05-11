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Ucrânia Guerra começa a pender a favor da Ucrânia, diz chefe da diplomacia europeia "A Ucrânia está em uma posição muito melhor do que há um ano (...), mas, claro, não há tempo para complacência", assegurou Kaja Kallas

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, declarou nesta segunda-feira (11) que as "dinâmicas" da guerra na Ucrânia estão mudando a favor de Kiev, enquanto a Rússia sofre baixas recordes e ataques contra instalações petrolíferas importantes.

"As perdas recordes de Moscou no campo de batalha, os ataques ucranianos em profundidade contra a Rússia e a redução do desfile militar de Moscou são coisas que demonstram que as dinâmicas da guerra estão mudando", afirmou Kallas após uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE.

"A Ucrânia está em uma posição muito melhor do que há um ano (...), mas, claro, não há tempo para complacência", assegurou.

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu durante o fim de semana que a guerra na Ucrânia "se encaminha para o fim" após mais de quatro anos de derramamento de sangue.

"Acredito que a impressão geral é que Putin está em uma posição mais fraca do que nunca", afirmou Kallas.

Nesta segunda-feira, a União Europeia voltou a impor sanções à Rússia, neste caso a 23 instituições estatais e funcionários responsáveis pela "deportação ilegal sistemática" de crianças ucranianas.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, Moscou é acusada de transferir à força cerca de 20.000 crianças de zonas da Ucrânia ocupadas por seu Exército.

"Roubar crianças não é algo acidental. É uma política deliberada da Rússia, um ataque calculado contra o futuro da Ucrânia", declarou Kallas.

As sanções - que incluem congelamento de ativos e proibições de viagem - foram aprovadas pelos 27 países da UE em coordenação com Canadá e Reino Unido, que também anunciaram medidas semelhantes nesta segunda-feira.

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