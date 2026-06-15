Guerra contra Irã livrou Israel de ameaça de 'destruição nuclear', diz Netanyahu
Netanyahu disse, ainda, que as forças israelenses vão permanecer em Gaza, Líbano e Síria "pelo tempo que for necessário"
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (15), que a campanha militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra o Irã livrou seu país do que ele descreveu como a ameaça de uma "destruição nuclear" por parte da República Islâmica.
"O mais importante é que salvamos o Estado de Israel da ameaça de destruição nuclear", disse Netanyahu, em seus primeiros comentários depois que Washington e Teerã chegaram ao esboço de um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.
"E o que isso significaria? Significaria que milhões de cidadãos israelenses — vocês, que me ouvem agora —, todos vocês teriam estado em terrível perigo de morte em massa... E afastamos de nós, por anos, esse perigo de aniquilação da população de Israel", declarou Netanyahu em uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão.
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Netanyahu disse, ainda, que as forças israelenses vão permanecer em Gaza, Líbano e Síria "pelo tempo que for necessário".
"Estabelecemos profundas zonas de segurança ao redor do Estado de Israel. Nós o fizemos em Gaza, no Líbano e na Síria", disse Netanyahu durante a coletiva televisionada.
"E quero deixar claro: vamos permanecer nestas zonas de segurança por todo o tempo que for necessário para proteger o nosso país", acrescentou.
O premiê israelense afirmou, também nesta segunda, que pretende disputar as eleições que serão realizadas este ano, apesar das críticas que enfrenta por sua gestão da guerra no Oriente Médio e suas consequências.
"Vou me apresentar às eleições e pretendo vencer", disse o líder veterano.