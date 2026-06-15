A- A+

Conflito Guerra contra Irã livrou Israel de ameaça de 'destruição nuclear', diz Netanyahu Netanyahu disse, ainda, que as forças israelenses vão permanecer em Gaza, Líbano e Síria "pelo tempo que for necessário"

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda-feira (15), que a campanha militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra o Irã livrou seu país do que ele descreveu como a ameaça de uma "destruição nuclear" por parte da República Islâmica.

"O mais importante é que salvamos o Estado de Israel da ameaça de destruição nuclear", disse Netanyahu, em seus primeiros comentários depois que Washington e Teerã chegaram ao esboço de um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"E o que isso significaria? Significaria que milhões de cidadãos israelenses — vocês, que me ouvem agora —, todos vocês teriam estado em terrível perigo de morte em massa... E afastamos de nós, por anos, esse perigo de aniquilação da população de Israel", declarou Netanyahu em uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão.

Netanyahu disse, ainda, que as forças israelenses vão permanecer em Gaza, Líbano e Síria "pelo tempo que for necessário".

"Estabelecemos profundas zonas de segurança ao redor do Estado de Israel. Nós o fizemos em Gaza, no Líbano e na Síria", disse Netanyahu durante a coletiva televisionada.

"E quero deixar claro: vamos permanecer nestas zonas de segurança por todo o tempo que for necessário para proteger o nosso país", acrescentou.

O premiê israelense afirmou, também nesta segunda, que pretende disputar as eleições que serão realizadas este ano, apesar das críticas que enfrenta por sua gestão da guerra no Oriente Médio e suas consequências.

"Vou me apresentar às eleições e pretendo vencer", disse o líder veterano.

Veja também