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USA Guerra contra o Irã custou aos EUA mais de US$ 48 bilhões Valores equivalem somente ao período de fevereiro a novembro de 2026, segundo informações de funcionário do Pentágono

A guerra contra o Irã custou aos Estados Unidos mais de 48 bilhões de dólares (R$ 282 bilhões) desde que, juntamente com Israel, lançaram o ataque que desencadeou o conflito no final de fevereiro, informou um funcionário de alto escalão do Pentágono nesta quinta-feira (19).

"Até 13 de novembro, o valor era de 48,3 bilhões de dólares", declarou Arthur Miller, subcontrolador-adjunto do Pentágono, a congressistas.

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