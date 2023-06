A- A+

conflito Guerra da Ucrânia: vídeos mostram ataque com drone e reação russa no Mar Negro Moscou diz ter repelido ofensiva de embarcações não tripuladas contra navio perto de dois gasodutos

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram detalhes do enfrentamento entre Rússia e Ucrânia no Mar Negro. Moscou afirmou ter repelido um ataque ucraniano com drones marítimos contra um de seus navios de guerra que patrulhava a região perto de dois gasodutos.

"As Forças Armadas ucranianas tentaram, sem sucesso, atacar o navio 'Priazovye' da Frota do Mar Negro", disse o Ministério da Defesa da Rússia, acrescentando que Kiev usou seis embarcações não tripuladas.

Nas imagens divulgadas pelo ministério, um drone marítimo que seria das forças ucranianas é bombardeado pelos russos e explode no mar.

Repelling the attack of naval unmanned speedboats against Black Sea Fleet ship Priazovye pic.twitter.com/jpXVWXZZSU — Tobias Hübsch ️ (@flugkind) June 12, 2023

Segundo o ministério, o ataque ocorreu durante a noite, quando o navio cumpria sua missão de "garantir a segurança ao longo do percurso dos gasodutos turcos Turkish Stream e Blue Stream, na região sudeste do Mar Negro".

Ambos os dutos transportam gás russo para a Turquia. O Ministério russo da Defesa informou que o navio conseguiu destruir as embarcações ucranianas e não sofreu qualquer dano.

A Rússia já havia relatado um incidente similar, em maio, contra o navio de patrulha "Ivan Khurs", que foi atacado no Mar Negro por embarcações não tripuladas na zona econômica exclusiva da Turquia.

No vídeo do ataque, uma embarcação se aproxima do navio de guerra, driblando disparos de resposta, e bate contra o casco. Moscou afirmou que a batida não gerou danos.

