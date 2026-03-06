Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Espanha

Guerra dos EUA contra o Irã é 'um erro', afirma Pedro Sánchez

O primeiro-ministro espanhol entrou em conflito com Washington devido ao conflito

Reportar Erro
O presidente da Espanha, Pedro SánchezO presidente da Espanha, Pedro Sánchez - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã é "um erro assombroso pelo qual pagaremos", declarou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que entrou em conflito com Washington devido ao conflito, considerado ilegal por Madri.

Leia também

• EUA mais sozinhos do que nunca na guerra contra Irã

• Pedro Sánchez diz que 'cooperação leal' deve prevalecer sobre 'confronto' em relação com EUA

• Lula e Pedro Sánchez discutem guerra no Oriente Médio em visita do brasileiro à Espanha

"Esta guerra no Irã, na minha opinião, na opinião do governo espanhol, é um erro assombroso pelo qual pagaremos", disse Sánchez em uma coletiva de imprensa em Huelva, no sul da Espanha, onde se reuniu com seu homólogo português, Luiz Montenegro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter