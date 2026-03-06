A- A+

Espanha Guerra dos EUA contra o Irã é 'um erro', afirma Pedro Sánchez O primeiro-ministro espanhol entrou em conflito com Washington devido ao conflito

A guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã é "um erro assombroso pelo qual pagaremos", declarou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que entrou em conflito com Washington devido ao conflito, considerado ilegal por Madri.

"Esta guerra no Irã, na minha opinião, na opinião do governo espanhol, é um erro assombroso pelo qual pagaremos", disse Sánchez em uma coletiva de imprensa em Huelva, no sul da Espanha, onde se reuniu com seu homólogo português, Luiz Montenegro.

