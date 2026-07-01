A- A+

Tragédia Guerra em Mianmar já deixou mais de 100 mil mortos Há cinco anos, o Exército colocou fim a uma década de democracia no país do Sudeste Asiático, ao derrubar o governo eleito do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, que foi detida

Mais de 100 mil pessoas morreram desde o início da guerra civil em Mianmar, desencadeada por um golpe de Estado militar em fevereiro de 2021, indicou nesta quarta-feira (1º) uma organização especializada em monitorar conflitos armados.

Há cinco anos, o Exército colocou fim a uma década de democracia no país do Sudeste Asiático, ao derrubar o governo eleito do Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, que foi detida.

Na época, as manifestações contra o golpe foram duramente reprimidas pelas forças de segurança, mas alguns ativistas pró-democracia deixaram as cidades e passaram a combater a junta dentro de movimentos armados liderados por minorias étnicas, hostis ao poder central.

Segundo os dados mais recentes da ONG americana Acled (Armed Conflict Location and Event Data), que compila incidentes noticiados pela imprensa, os confrontos deixaram ao todo 100.114 mortos.

Não há, no entanto, nenhum balanço oficial, e as estimativas variam bastante. Mas os analistas consideram que este é o conflito atual mais mortal na Ásia.

“É uma dor sem fim”, declarou Thein Aye Nu, de 49 anos, cujo marido morreu em junho em um bombardeio aéreo. “Estou muito revoltada, mas já nem sei mais com quem”.

Conflito fragmentado

O líder dos golpistas, Min Aung Hlaing, foi nomeado presidente recentemente em eleições que, internacionalmente, foram consideradas uma manobra para manter o regime militar no poder sob a aparência de um governo civil.

“Se não houvesse um golpe de Estado, as crianças estariam na escola”, comentou um homem da região central de Magway. Seu filho, adolescente, morreu recentemente em combate depois de fugir de casa para se juntar aos rebeldes.

Segundo as Nações Unidas, mais de 3,7 milhões de pessoas viveram de abandonar seus lares e vivem como deslocadas dentro do país; e mais de uma em cada cinco sofre de insegurança alimentar.

Em Magway, as pessoas dormem cercadas pelo pouco que conseguem levar consigo, mas fogem dos combates só trazem um rompimento parcial.

“A situação está ruim em toda parte”, lamentou Yin Than, uma mulher de 39 anos que ficou viúva há dois anos, quando seu marido, que se armou para defender a democracia, foi morto. “Em casa não dá para viver e nos lugares em que se esconde, também não”.

Na maior cidade de Mianmar, Yangon, vive com relativa normalidade, mas às vezes ocorrem assassinatos esporádicos. Outras regiões são frequentemente bombardeadas por aviões militares fornecidos pela Rússia e pela China.

A Acled organizou mais de 1.200 grupos armados diferentes nesta guerra civil caótica, que se qualificou como o "conflito mais fragmentado do mundo".

“O conflito se manteve por todo o país”, mencionou Sun Mon Thant, analista da Acled. “Estamos vendo cada vez mais massacres. O exército bombardeou escolas, clínicas, prisões”.

“Nesta guerra, matam as pessoas indiscriminadamente e sem qualquer consideração”, disse Thaung Sein, uma mulher de 45 anos, no município de Myit Chay, na região de Magway.

Segundo conto, seu filho foi morto em maio, quando a família fugiu de uma explosão militar. Encontraram-no com o corpo totalmente queimado e cheio de ferimentos, em meio a um cenário desolador de aldeias devastadas.

Os socorristas tiraram fotos, mas não quiseram mostrá-las a ela para que não sofresse ainda mais, disse.

Enviados "à morte"

No final de 2023, uma intervenção conjunta de vários grupos rebeldes fez um avanço de forma especial e se aproximou de Mandalay, a segunda cidade do país.

Mas, segundo analistas, a situação voltou a favorecer o exército no ano passado, graças ao apoio da China e à assinatura de tréguas com dois dos grupos armados étnicos mais poderosos.

O Estado-Maior instaurou em fevereiro de 2024 o serviço militar obrigatório para fortalecer suas fileiras, recrutando à força cerca de 50.000 civis.

"É como se simplesmente estava mandando essas pessoas para a morte", disse um homem de 20 anos, que abandonou depois de seis meses na linha de frente. "Se você não morre, manda você para outro lugar".

A guerra afetou países vizinhos, para onde fugiram muitos refugiados, que vivem principalmente nos campos da Tailândia e em Bangladesh.

Alguns observadores destacam que muitos dos grupos armados financiam o esforço de guerra com o tráfico de drogas, como heroína e metanfetaminas.

Além disso, nas zonas fronteiriças proliferaram os centros de golpes digitais, que operam em complexos vigiados por milícias.

Veja também