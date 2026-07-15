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Conflito

Guerra entre Irã e EUA se intensifica

Presidente americano, Donald Trump, ameaçou expandir os ataques na próxima semana, mudando usinas de energia e pontes, a menos que Teerã retorne à mesa de negociações

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Esta captura de tela, feita em 15 de julho de 2026 a partir de imagens de vídeo divulgadas pelo site Sepah News da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) em 14 de julho de 2026Esta captura de tela, feita em 15 de julho de 2026 a partir de imagens de vídeo divulgadas pelo site Sepah News da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) em 14 de julho de 2026 - Foto: Sepahnews.com / AFP

A guerra entre Estados Unidos e Irã se intensificou nesta quarta-feira (15) com o bloqueio americano aos portos iranianos e o fechamento do Estreito de Ormuz, o que encerra o protocolo de acordo que deveria reduzir a escalada do conflito iniciado em fevereiro.

Quase um mês depois de Estados Unidos e Irã aprovaram um memorando de entendimento para pôr fim à guerra no Oriente Médio, ambos os lados retomaram os combates, com repercussões em toda a região.

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou expandir os ataques na próxima semana, mudando usinas de energia e pontes, a menos que Teerã retorne à mesa de negociações.

“Na próxima semana, a situação ficará muito ruim para eles, porque será uma vez das usinas de energia. Na próxima semana, será uma vez das pontes”, disse Trump à Fox News.

A disputa pelo Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o trânsito global de petróleo e gás, foi o principal fator para a retomada dos combates e do bloqueio naval, em vigor desde as 20h00 GMT de terça-feira (17h00 no horário de Brasília).

A retomada dos combates em 7 de julho, após ataques a navios no Golfo designados ao Irã, tem os esforços diplomáticos para manter o acordo protocolar assinado em junho, que ratificou o cessar-fogo concluído em abril.

Os ataques são sem precedentes desde o final de abril, mas até agora não afetaram a capital Teerã nem as instalações de petróleo e gás no Golfo.

Israel, que iniciou a guerra ao lado dos Estados Unidos em 28 de fevereiro, não se juntou aos novos confrontos.

“Todos os dias, acordo me questionei se a situação vai se decepcionar ou piorar”, disse à AFP Mustafa Mohamed, um contador sudanês de 39 anos que vive no Kuwait, um dos alvos do Irã.

"Onda de ataques"
A cidade portuária de Bushehr, que abriga a única instalação nuclear do Irã, foi novamente atacada pelos Estados Unidos nesta quarta-feira, segundo a agência de notícias estatal Irna.

No apoio do país, sete soldados morreram quando mísseis americanos atingiram um quartel perto da cidade de Iranshahr, informaram o Exército iraniano.

O Exército dos EUA confirmou uma nova “onda de ataques” nesta quarta-feira (15), “com o objetivo de enfraquecer ainda mais as capacidades militares que as forças iranianas têm usadas para atacar navios mercantes no Estreito de Ormuz”.

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Mais de 30 civis morreram desde a retomada dos combates, segundo o governo iraniano.

Em resposta, Teerã voltou a atacar instalações americanas em vários países do Golfo e na Jordânia.

Bahrein, Kuwait e Jordânia foram alvos de ataques iranianos durante a madrugada e a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime, reivindicou ataques às instalações da Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein e ao centro logístico de Mina Abdullah, usados pelo Exército americano.

O tráfego no Estreito de Ormuz foi limitado.

"Graves consequências"
Além do impacto no comércio global de hidrocarbonetos, a ONU expressou alarme na terça-feira sobre as "graves consequências socioeconômicas e humanitárias" do bloqueio desta "rota de trânsito essencial de milhões de pessoas dependentes" para alimentos, medicamentos e outras necessidades básicas.

A Guarda Revolucionária declarou que o estreito "permanecerá fechado até que os Estados Unidos cessem seus atos de agressão" e informou o possível fechamento de "outras rotas de exportação de petróleo e gás" que beneficiem os Estados Unidos e seus aliados, sem especificar quais seriam.

Com a reimposição do bloqueio, Trump quer pressionar o governo iraniano em relação às suas divergências sobre o Estreito de Ormuz.

Teerã afirma há meses que deseja cobrar um pedágio pela passagem por essa hidrovia.

Esta semana, Trump surpreendeu a todos ao declarar que cobraria uma taxa em troca da proteção de Ormuz. Mais tarde, ele recuou. Segundo afirmou, a questão estaria mais relacionada a "acordos comerciais e investimentos" com as monarquias do Golfo.

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