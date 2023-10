A- A+

MUNDO Guerra entre Israel e Hamas afeta Feira do Livro de Frankfurt O evento abre as portas na quarta-feira e vai até domingo

A Feira do Livro de Frankfurt, o maior evento editorial do mundo, descreveu nesta terça-feira (17) como um "desastre" a ausência de vários países de maioria muçulmana que se recusaram a participar, em protesto ao apoio dos organizadores do evento a Israel, depois do ataque sem precedentes do grupo palestino Hamas.

O evento abre as portas na quarta-feira e vai até domingo.

E, nesta terça, os organizadores voltaram a condenar o ataque sem precedentes do movimento islâmico em 7 de outubro em território israelense, ao qual Israel respondeu com bombardeios incessantes contra a Faixa de Gaza.

"Estamos horrorizados", declarou o diretor do evento, Jürgen Boos, em entrevista coletiva, na qual expressou sua empatia "por aqueles, cujos entes queridos foram vítimas desta violência desmedida, e por todos aqueles em Israel e na Palestina que sofrem com a guerra".

A posição dos organizadores foi considerada excessivamente centrada em Israel, uma vez que o programa foi alterado para dar um lugar predominante aos autores israelenses.

Isso levou a um boicote, por parte de vários grupos editoriais de países muçulmanos, e ao anúncio da ausência de vários países de maioria muçulmana.

Outra polêmica que marcou a feira foi a decisão de adiar a cerimônia de entrega de um prêmio à escritora Palestina Adania Shibli, atribuído pela associação Litprom.

A Litprom decidiu não realizar uma cerimônia na feira, "devido à guerra deflagrada pelo Hamas", e mais de 600 personalidades do mundo da literatura publicaram uma carta de protesto.

Apesar das polêmicas, este ano a feira contará com a participação do escritor Salman Rushdie, que vive desde 1989 sob a ameaça de uma fatwa islâmica que pede seu assassinato devido ao livro "Os Versos Satânicos".

É grande a expectativa com a presença do escritor nascido na Índia, mas que tem dupla nacionalidade (americana e britânica). Após ser esfaqueado em 2022 em uma conferência perto de Nova York, ele perdeu um olho no ataque e ficou meses sem escrever.

Veja também

MUNDO Série ucraniana gravada em pleno conflito para lembrar que "a guerra continua"