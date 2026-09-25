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África Guerra na Etiópia se intensifica em meio a combates e cortes na internet Confrontos esporádicos nos últimos meses aumentaram os temores de um novo conflito

O Exército etíope e os rebeldes de Tigré se envolveram em intensos combates noturnos na região de Afar, informou uma fonte humanitária nesta sexta-feira (25), e houve relatos de interrupções na internet no norte do país.

Os rebeldes da Frente de Libertação Popular de Tigré (TPLF) já haviam travado uma guerra civil contra as autoridades entre 2020 e 2022, na qual cerca de 600 mil pessoas morreram, segundo a União Africana.

A TPLF governou toda a Etiópia de 1991 a 2018, até ser marginalizada com a ascensão do atual primeiro-ministro, Abiy Ahmed Ali.

Confrontos esporádicos nos últimos meses aumentaram os temores de um novo conflito. Tropas federais também estavam concentradas ao longo da fronteira com Tigré e realizaram dezenas de ataques com drones desde agosto.

Agora, os insurgentes, que formaram uma aliança com outros seis grupos armados, tomaram aeroportos locais e atacaram os estados vizinhos de Afar e Amhara esta semana, alegando estar em "guerra total" contra o governo federal.

Os cidadãos de Tigré agora temem outro apagão total das telecomunicações, como o que ocorreu durante a guerra civil de 2020-2022.

O site de monitoramento NetBlocks relatou nesta sexta-feira (25) uma "interrupção da internet no norte da Etiópia, consistente com relatos de um corte de telecomunicações em Tigré".

A AFP não conseguiu contatar por telefone suas fontes na região.

Enquanto isso, uma fonte humanitária baseada em Afar afirmou que houve "intensos combates durante a noite" nos arredores da cidade de Abala, na fronteira com Tigré. "As forças federais impediram a entrada dos rebeldes na cidade", indicou a fonte, acrescentando que o Exército utilizou um drone.

Em Tigré, os preços de produtos básicos dispararam e muitos moradores correram para comprar alimentos e itens essenciais por medo de escassez.

O conflito também corre o risco de se transformar em uma conflagração regional.

Alguns analistas sugerem que os rebeldes de Tigré contam com o apoio da Eritreia, que teme que a Etiópia, um país sem litoral, planeje invadir seu território para obter acesso ao Mar Vermelho.

O conflito anterior eclodiu em 2020, quando o governo mobilizou o Exército para depor o governo regional, que vinha desafiando sua autoridade há vários meses e, segundo o Executivo, havia atacado bases militares na região.

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