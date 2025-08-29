Guerra na Ucrânia: França e Alemanha afirmam que dissuação nuclear amplia segurança
Os países intensificarão os esforços para lançar uma fase de pesquisa e tecnologia adequadamente financiada para garantir a disponibilidade do MGCS para as forças armadas a partir de 2040
A França e Alemanha sublinharam que a dissuasão nuclear é a pedra angular da segurança para o continente europeu e que as forças nucleares estratégicas independentes francesas contribuem significativamente para a segurança geral da aliança transatlântica.
Considerando os desafios e com vistas a interligar ainda mais os objetivos e estratégias de segurança e defesa, a França e Alemanha iniciarão um diálogo estratégico, segundo um documento que traça as conclusões da reunião do conselho de segurança e defesa franco-alemão realizada em Toulon.
Os dois países se comprometeram a aprofundar ainda mais sua cooperação bilateral em capacidades de defesa, incluindo pesquisa e desenvolvimento de defesa, bem como aquisições. Outro compromisso realçado no encontro foi em relação ao Sistema Principal de Combate Terrestre (MGCS).
Em relação à Ucrânia, o conselho avaliou que apesar dos intensos esforços diplomáticos internacionais, a Rússia não demonstra intenção de encerrar sua guerra de agressão contra a Ucrânia.
"Diante dos massivos ataques aéreos russos contra a Ucrânia e sua população, e das consequências para nossa própria segurança, a França e a Alemanha fornecerão, portanto, defesa aérea adicional à Ucrânia", segundo o documento.