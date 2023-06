A- A+

Guerra na Ucrânia: Rússia começa a usar tanque kamikaze

A Rússia deu início ao uso de tanques kamikaze na Guerra contra a Ucrânia, resgatando blindados antigos e munindo os veículos com toneladas de explosivos. Segundo informou o jornal britânico Daily Mail, nesta quarta-feira, a medida é uma resposta do Exército russo à contraofensiva ucraniana. Repleto de bombas, o carro é enviado sem piloto a fim de explodir próximo a trincheiras do país rival.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o armamento entra em ação no território ucraniano. Capturado por um drone, o resultado da investida russa é uma grande explosão. No vídeo, é possível ver que o tanque consegue atingir uma mina, mas para na sequência.

O Ministério da Defesa da Rússia, que tem divulgado informações sobre os antigos tanques da família T-54/T-55 — que datam do tempo da Guerra Fria, quando ainda havia a extinta União Soviética (URSS). Segundo as autoridades, junto a blindados leves, os veículos têm sido usados ao sul da cidade de Donetsk, localizada na região da Ucrânia, invadida a mando de Vladimir Putin em 2022.

A pasta destaca ainda que o tanque kamikaze mostrado no vídeo foi detonado de maneira remota, por um drone. A imagem, porém, mostra o disparo de um projétil antitanque contra o blindado, vindo de onde estavam posicionados os soldados ucranianos.

Os tanques T-54 e T-55 entraram em atividade, inicialmente, no ano de 1948. Ao longo do tempo, se tornaram os veículos mais construídos da História. Ao todo, foram mais de 100 mil unidades reproduzidas pela antiga URSS.

