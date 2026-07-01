A- A+

Conflito Guerra na Ucrânia soma mais de 2 milhões de baixas militares, diz estudo Estima-se que entre 400 mil e 450 mil russos morreram desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Do total de vítimas, contabilizam-se 1,4 milhão de baixas nas tropas russas

A invasão da Ucrânia pela Rússia já deixou mais de dois milhões de baixas militares - entre mortos, feridos e desaparecidos -, a maioria nas fileiras russas, segundo uma pesquisa publicada nesta quarta-feira (1º) por um centro de estudos americano.

"As baixas russas e ucranianas em conjunto ultrapassaram 2 milhões", afirmou o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês).

Estima-se que entre 400 mil e 450 mil russos morreram desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Do total de vítimas, contabilizam-se 1,4 milhão de baixas nas tropas russas.

Enquanto isso, as forças ucranianas sofreram entre 525 mil e 625 mil baixas, incluindo 125 mil a 150 mil mortes, no mesmo período, indicou o CSIS.

"As mortes de russos na Ucrânia são mais de quatro vezes superiores a todas as mortes de americanos em todas as guerras combinadas desde a Segunda Guerra Mundial", destaca.

Além disso, a proporção de baixas russas e ucranianas provavelmente aumentou para cerca de 8 para 1 na primeira metade deste ano, acrescentou o centro.

Veja também