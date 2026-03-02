A- A+

GUERRA NO IRÃ Guerra no Irã: Dubai anuncia retomada 'limitada' dos voos Anúncio foi feito pela autoridade responsável pela gestão dos aeroportos do emirado

A Dubai Airports, autoridade responsável pela gestão dos aeroportos do emirado, anunciou, nesta segunda-feira (2), a retomada "limitada" dos voos, três dias após o cancelamento das primeiras conexões devido à guerra no Oriente Médio.

"A Dubai Airports anuncia a retomada limitada dos voos partindo do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e do Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC) a partir da noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026", afirmou a agência em um comunicado.

