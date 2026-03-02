Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA NO IRÃ

Guerra no Irã: Dubai anuncia retomada 'limitada' dos voos

Anúncio foi feito pela autoridade responsável pela gestão dos aeroportos do emirado

Reportar Erro
Aeroporto de DubaiAeroporto de Dubai - Foto: Fadel Senna/AFP

A Dubai Airports, autoridade responsável pela gestão dos aeroportos do emirado, anunciou, nesta segunda-feira (2), a retomada "limitada" dos voos, três dias após o cancelamento das primeiras conexões devido à guerra no Oriente Médio.

"A Dubai Airports anuncia a retomada limitada dos voos partindo do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) e do Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC) a partir da noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026", afirmou a agência em um comunicado.

Leia também

• Guerra no Irã: mais de 7 mil voos cancelados no maior caos aéreo desde pandemia; ações despencam

• Guerra no Irã já provoca engarrafamento no Estreio de Ormuz, com 150 petroleiros parados

• Guerra no Irã ameaça petróleo e amplia riscos ao comércio mundial

Reportar Erro

Veja também

Newsletter