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Conflito Guerra no Oriente Médio causou US$ 200 bilhões em danos nos países do Golfo Prejuízos podem chegar a um montante quatro vezes maior até 2030, segundo um relatório da Allianz Trade publicado nesta quarta-feira (11)

A guerra entre Irã e Estados Unidos causou danos de aproximadamente 200 bilhões de dólares (R$ 1,11 trilhão) nos países do Golfo, onde os prejuízos podem chegar a um montante quatro vezes maior até 2030, segundo um relatório da Allianz Trade publicado nesta quarta-feira (11).

No final de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram uma campanha de ataques contra o Irã, que respondeu bloqueando o Estreito de Ormuz e atacando países vizinhos, aliados de Washington, especialmente na região do Golfo.

Bases americanas na região e infraestruturas civis sofreram danos, particularmente após a entrada dos houthis pró-Irã no conflito, em julho.

Eles trocam ataques quase diariamente com o vizinho saudita, que lidera uma coalizão militar de apoio ao governo iemenita.

Os houthis reivindicam regularmente ataques contra o aeroporto de Riade e instalações petrolíferas.

"Os danos materiais em toda a região são estimados em pouco mais de 200 bilhões de dólares, concentrados principalmente nas economias que dependem do Estreito de Ormuz, sobretudo nas infraestruturas energéticas", aponta o relatório.

Mais de 80 instalações energéticas foram atingidas durante a guerra, principalmente no Kuwait, no Catar e no Bahrein, sendo que um terço delas sofreu "danos graves".

O relatório abrange os seis países membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG): Arábia Saudita, Omã, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

A guerra também teve repercussões no turismo e no setor imobiliário, que registrarão um crescimento mais lento nos próximos anos.

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