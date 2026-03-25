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Guerra no Oriente Médio está 'fora de controle', afirma chefe da ONU
António Guterres falou com jornalistas nesta quarta (25)
A guerra no Oriente Médio está "fora de controle", alertou o secretário-geral da ONU nesta quarta-feira (25), temendo um conflito ainda "mais amplo".
No final de fevereiro, logo após o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, "eu já havia alertado que os combates representavam o risco de desencadear uma reação em cadeia que ninguém conseguiria controlar", disse António Guterres a jornalistas.
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"Após mais de três semanas, a guerra está fora de controle", afirmou.