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mercado Guerra no Oriente Médio faz preço do Brent ultrapassar os 100 dólares O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 3,4% nesta quarta-feira (9), para US$ 101,21

Os ataques de Irã e Estados Unidos no Oriente Médio impulsionaram o preço do petróleo para acima de US$ 100 por barril, um patamar que não era ultrapassado desde julho e que sinaliza novos aumentos de custos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 3,4% nesta quarta-feira (9), para US$ 101,21. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para outubro, avançou 3,25%, para US$ 96,05.

"A recente alta dos preços do petróleo reflete a intensificação das tensões no Oriente Médio", disse à AFP Andy Lipow, da consultoria Lipow Oil Associates.

"O mercado parece acreditar que uma resolução do conflito está sendo adiada e que a navegação continuará restrita no Estreito de Ormuz, prolongando ainda mais a interrupção no fornecimento", acrescentou.

Teerã afirmou ter atacado cerca de dez embarcações nesta quarta quando tentavam atravessar o estreito, em resposta à ofensiva dos Estados Unidos contra petroleiros iranianos no dia anterior.

A Guarda Revolucionária do Irã também informou ter atacado uma base aérea na Jordânia utilizada por forças americanas.

Nos Estados Unidos, o preço do galão de diesel vem batendo recordes sucessivos. Nesta quarta-feira, o valor médio era de US$ 5,94, contra US$ 3,70 no fim de fevereiro, segundo a Associação Automobilística dos EUA.

Natasha Kaneva, analista do banco americano JPMorgan, destacou que países fora do Oriente Médio estão ampliando sua produção de petróleo, especialmente Brasil, Venezuela, Canadá, Estados Unidos e Guiana.

No entanto, para Lipow, esse aumento não será suficiente para compensar os volumes perdidos na região do Golfo.

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