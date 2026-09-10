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petróleo Guerra no Oriente Médio mantém petróleo acima dos US$ 100 O barril do Brent, referência internacional do petróleo, fechou nesta quinta-feira (10) a 107,63 dólares (cerca de 560 reais), uma alta de 6,34% em relação ao dia anterior e de mais de 20% desde a retomada das hostilidades no Oriente Médio

O bloqueio no Oriente Médio, a expansão do conflito para o Mar Vermelho e as contínuas perturbações no Estreito de Ormuz provocaram uma nova disparada dos preços do petróleo, que permanecem acima dos 100 dólares (cerca de 520 reais) por barril.

A alta já chegou aos postos de combustíveis, com preços em níveis recordes.

O barril do Brent, referência internacional do petróleo, fechou nesta quinta-feira (10) a 107,63 dólares (cerca de 560 reais), uma alta de 6,34% em relação ao dia anterior e de mais de 20% desde a retomada das hostilidades no Oriente Médio.

O WTI, referência americana, encerrou o dia a 102,48 dólares (cerca de 533 reais), com avanço de 6,69%.

O petróleo não atingia preços tão elevados desde maio, pouco antes de uma trégua no Oriente Médio e da assinatura, em junho, de um protocolo de acordo entre Irã e Estados Unidos para encerrar o conflito.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta quinta-feira ter atacado um drone marítimo americano no estratégico Estreito de Ormuz. Na véspera, Teerã teve como alvo cerca de 20 embarcações em resposta a ataques dos Estados Unidos.

"O mercado está reavaliando dois elementos ao mesmo tempo. O primeiro é a escalada imediata. O segundo, cada vez mais importante, é a duração do risco geopolítico", afirmou Stephen Innes, analista da SPI Asset Management.

O secretário de Energia dos Estados Unidos estimou na quarta-feira que cerca de 11 milhões de barris de petróleo por dia atravessavam Ormuz, número questionado por analistas.

"Na última semana de agosto, estávamos em torno de 8 milhões de barris por dia", mas "nos últimos dias, o fluxo caiu para menos de 2 milhões, mais perto de 1,5 milhão", disse à AFP Jorge León, analista da Rystad Energy.

Nesta quinta-feira, os rebeldes houthis tomaram a cidade de Moca, no Mar Vermelho, avançando em direção ao estreito. Em julho, o grupo havia anunciado um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e já atacou embarcações na região.

Nos Estados Unidos, o galão de diesel atingiu preços recordes nos últimos dias e custava, em média, cerca de 5,98 dólares (31 reais) nesta quinta-feira, segundo a Associação Americana de Automobilismo.

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