Guerra no Oriente Médio
Guerra no Oriente Médio pode gerar recorde de população em insegurança alimentar aguda, diz ONU
Quarenta e cinco milhões de pessoas correm risco de não terem condições para comprar alimentos
A guerra no Oriente Médio pode provocar um novo recorde de insegurança alimentar aguda no mundo, alertou nesta terça-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.
“Se o conflito no Oriente Médio se prolongar até junho, outros 45 milhões de pessoas poderão cair em situação de insegurança alimentar aguda devido ao aumento dos preços”, declarou o diretor-executivo adjunto da PMA, Carl Skau, em entrevista coletiva em Genebra.
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“Isso eleva os níveis de fome no mundo a um recorde absoluto, e é uma perspectiva terrível”, acrescentou.