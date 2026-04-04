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CONFLITO MUNDIAL

Guerra no Oriente Médio provocou impasse "geoestratégico", diz presidente da Turquia

Turquia tem buscado se envolver nas tentativas de mediação para pôr fim à guerra

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Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, foi a Istambul conversar com o presidente da Turquia, Recep Tayyip ErdoganPresidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, foi a Istambul conversar com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan - Foto: Divulgação / Assessoria de Imprensa da Presidência da Turquia / AFP

A guerra no Oriente Médio "levou a um beco sem saída geoestratégico", afirmou, neste sábado (4), o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante uma conversa por telefone com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, segundo um comunicado da Presidência turca.

"O presidente Erdogan declarou que o processo iniciado com a intervenção contra o Irã levou a um beco sem saída geoestratégico e que a comunidade internacional deve redobrar seus esforços para pôr fim a esta guerra", declarou a Presidência.

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A Turquia, que tem buscado estar envolvida nas tentativas de mediação para pôr fim à guerra, especialmente através de negociações realizadas com Paquistão e Egito, pretende se manter à margem do conflito desencadeado em 28 de fevereiro.

O chefe de Estado turco também disse a Rutte que a Turquia continua com seus "esforços para alcançar uma solução pacífica para o conflito russo-ucraniano".

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou no sábado a Istambul para manter conversações com o seu homólogo turco.

Um funcionário de alto escalão de Kiev indicou à AFP que os diálogos não abordariam "apenas os interceptores (de drones)", mas também "a cooperação em matéria de segurança em geral".

Por seu lado, a Presidência turca declarou no X que as conversações se centrariam em "questões bilaterais com a Ucrânia, na evolução da situação regional e nos esforços empreendidos com vista a um cessar-fogo e a uma solução duradoura, especialmente no quadro do processo de Istambul".

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