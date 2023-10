Guerra no Oriente Médio: repórter é surpreendida por explosão em prédio residencial; veja vídeo

A- A+

Em retaliação à ofensiva do Hamas contra seu território, Israel atacou com mísseis a Faixa de Gaza, atingindo edifícios na região. Uma dessas investidas foi capturada ao vivo pela televisão Al Jazeera, enquanto a repórter Youma El Sayed gravava ao vivo na cidade.

This just happened LIVE on Al Jazeera (4pm UK time on 07/10/23) pic.twitter.com/NmaMgdMvkb — S2J News (@s2jnews) October 7, 2023

De acordo com autoridades médicas da Faixa de Gaza, em informação dada a agências de notícias, foram confirmadas 198 vítimas fatais no enclave palestino. O Ministério da Saúde israelense informou a imprensa local que 150 cidadãos israelenses foram vitimados de forma fatal. Tel Aviv informa ainda que 900 pessoas ficaram feridas no país e os médicos em Gaza dizem que 1.610 palestinos estão sendo atendidos em hospitais. Os números, no entanto, alertam autoridades, devem aumentar.

De acordo com a jornalista, o prédio atacado, que voltou a ser alvo de novos mísseis posteriormente, sendo totalmente destruído, era residencial. O edifício já havia sido atingido em agosto do ano passado.

— Mas desta vez, o prédio foi totalmente destruído e derrubado. Olhando para todos os edifícios adjacentes, você pode imaginar a quantidade de destruição que está (nas proximidades). E este é o ponto que tenho dito repetidamente: a Faixa de Gaza é uma área muito densamente povoada — disse ela.

A Força Aérea de Israel anunciou ter atacado dois arranha-céus de Gaza. De acordo com os militares, as construções abrigavam "infraestrutura militar" do Hamas. A localização exata dos edifícios não foi fornecida.

