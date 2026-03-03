A- A+

Oriente Médio Guerra no Oriente Médio: pernambucanos vivem tensão em meio à incerteza de retorno ao Brasil A possibilidade de escalada nos conflitos militares causam preocupação nas pessoas que estão na região

A Guerra no Oriente Médio, que se intensificou nos últimos dias, trouxe transtornos para pernambucanos que estão na região.

Leonardo Igrejas, de 68 anos, e Áurea Igrejas, 66, estão entre os afetados que aguardam uma definição sobre o retorno ao Brasil.

O casal está num cruzeiro da MSC desde o último sábado (28), no Porto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A programação, em celebração aos 43 anos de matrimônio, continha passagens por Doha, Bahrein, Abu Dhabi e retorno a Dubai nesta sexta-feira (6).

No entanto, com a escalada dos conflitos em diversos países do Oriente Médio, o percurso do cruzeiro foi cancelado e está parado no Porto de Dubai.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, Leonardo relatou que a situação dentro do navio está segura. Eles não ouviram explosões, e a programação com apresentações teatrais, shows e alimentação está funcionando na área interna.

Preocupação

A preocupação do casal é sobre quando será possível retornar ao Brasil. No pacote de viagens, a volta seria neste sábado (7), porém a situação do aeroporto local ainda não foi totalmente normalizada.

"Na última atualização, a empresa disse que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos autorizaram a partida de 42 voos por hora, não necessariamente ao Brasil. São voos saindo do Aeroporto de Dubai, que é um dos maiores do mundo em movimentação de passageiros", disse Leonardo Igrejas.

A possibilidade de permanecer por mais tempo no Oriente Médio gera tensão no casal pela chance de aumento dos impactos do conflito.

"Você vem com a perspectiva positiva de conhecer e vivenciar lugares diferentes, mas foi cancelada. Como estamos dentro do nosso prazo, não estamos com muita ansiedade. Quando passar esse prazo [7 de março], se disserem para passar mais dias, essa é a questão que a gente fica insegura", afirmou Áurea Igrejas.

Tensão em Doha

Outra pernambucana que está vivendo momentos de tensão no Oriente Médio é Roberta Ramos. Em viagem com o marido, Felipe Saboya, ela já estava retornando ao Brasil quando passou em Doha, no Catar, para fazer uma conexão voltando de Bangkok, na Tailândia.

Ao chegar no Aeroporto de Doha, no dia 28 de fevereiro, a pernambucana informou que os alarmes já estavam tocando e que o espaço aéreo estava fechado.

A Companhia Aérea Qatar Airways está hospedando e garantindo a permanência do casal num hotel, na capital do Catar, há três noites.

"A gente dorme e escuta bombas fortíssimas. Não é a todo momento. Teve uma noite que não escutamos nenhuma, mas ontem teve uma muito forte que chegou a nos acordar e tremer o quarto. Ficamos preocupados com a escalada, principalmente se ocorrer de perder a oportunidade de sair enquanto ainda está numa situação possível", disse.

Pernambucana vive rotina de voos cancelados em Doha, no Catar. Foto: Cortesia.

Roberta mora com o marido em Salvador, na Bahia. A comunicação com os familiares no Brasil é feita apenas por troca de mensagens, o que agrava a situação uma vez que ela tem dois filhos, de 3 e 5 anos de idade.

"[Ainda] Não tem previsão de retorno. Todo dia, às 9 horas da manhã, eles dizem que vão dar informação. Nos últimos três dias, eles disseram que não teriam voos. O Aeroporto do Catar continua fechado e sem previsão de abertura", completou.

