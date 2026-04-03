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LEÃO XIV

Papa pede fim da guerra no Oriente Médio antes da Páscoa

Pontífice pediu que os líderes mundiais busquem o diálogo para que "a paz, especialmente na Páscoa, possa reinar em nossos corações"

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Papa Leão XIV afirmou ter esperança de encerramento da guerra antes da PáscoaPapa Leão XIV afirmou ter esperança de encerramento da guerra antes da Páscoa - Foto: Tiziana Fabi/AFP

O papa Leão XIV disse ter esperança de que a guerra no Oriente Médio seja encerrada antes da Páscoa, que será celebrada no domingo, dia 5.

O pontífice, nascido nos Estados Unidos, pediu que os líderes mundiais busquem o diálogo para que "a paz, especialmente na Páscoa, possa reinar em nossos corações". 

Está será a primeira Páscoa de Leão XIV como líder da Igreja Católica, já que ele iniciou o seu pontificado em maio do ano passado, após a morte do papa Francisco, que ocorreu em abril.

 

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Em entrevista à Rádio Eldorado, o sociólogo Francisco Borba Neto, estudioso das relações entre religião, cultura e política, disse que o fim das guerras tem sido o principal foco de atuação do papa.

Segundo ele, uma sinalização clara dessa postura foi a escolha do Líbano e da Turquia como destinos da primeira viagem internacional de Leão XIV, entre novembro e dezembro de 2025.

"Foi uma tentativa de fortalecer forças políticas que estão interessadas na paz", ponderou.

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