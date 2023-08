A- A+

guerra na ucrânia Guerra põe em risco a educação das crianças ucranianas, segundo Unicef Conflito e o exílio ameaçam a educação de 6,7 milhões de crianças e jovens ucranianos com idades entre 3 e 18 anos

Os dois anos de pandemia seguidos pela invasão russa da Ucrânia ameaçaram a educação e a trajetória escolar das crianças ucranianas, alertou nesta terça-feira (29) o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A agência da ONU destacou que tanto as crianças que sofreram na Ucrânia como as que fugiram do país após uma invasão russa em fevereiro de 2022 tiveram o quarto ano letivo interrompido.

No total, o conflito e o exílio ameaçam a educação de 6,7 milhões de crianças e jovens ucranianos com idades entre 3 e 18 anos, denuncia Regina de Dominicis, diretora regional do Unicef para a Europa e Ásia Central.

As crianças desta ex-república soviética já apresentam sinais generalizados de perda de conhecimentos, especialmente no domínio da língua ucraniana, da leitura e da matemática, alertou um especialista, após visitar o país.

Em declarações à imprensa em Genebra, De Dominics afirmou que mais de 1.300 escolas foram "totalmente destruídas" e outros danos graves e não podem ser utilizados.

“Na própria Ucrânia, os ataques às escolas continuam, deixando as crianças profundamente angustiadas e privadas de locais seguros para aprender”, afirma.

“Isso não só forçou as crianças ucranianas a lutarem para progredir na sua educação, mas também a não esquecerem o que aprenderam quando suas escolas funcionavam normalmente”, explica De Dominics.

Quase metade dos professores ucranianos registrados no nível da língua, de matemática e de idiomas de estrangeiros, indicam os dados relatados pelo Unicef.

Além disso, apenas 33% dos estudantes ucranianos pretendem exigir os estudos de forma 100% presencial, 33% de maneira híbrida e outros 33% foram solicitados a fazê-lo de forma remota.

O Unicef destaca ainda que 66% das crianças em idade pré-escolar não frequentam as aulas. Nas áreas próximas à frente, o índice chega a 75%.

O papel da escola

As crianças ucranianas que fugiram do país também foram afetadas pela guerra, afirma a Unicef.

Mais de metade delas não está matriculada no sistema escolar do país de escola, devido à barreira linguística, às dificuldades de transporte e à falta de espaço nas escolas locais, alerta a agência.

Diante da situação, algumas famílias tentam fazer com que seus filhos acompanhem as aulas à distância, mas "algumas crianças refugiadas podem ter abandonado completamente os estudos", afirma a agência da ONU.

“Em tempos de crise ou de guerra, as escolas significam muito mais do que um local de ensino”, sublinha.

As instalações “podem proporcionar às crianças, que já enfrentam perdas, deslocamentos e violência, uma sensação de rotina e segurança, a oportunidade de fazer amigos e receber ajuda de professores”, explica a Unicef.

A escola também pode melhorar a alimentação, facilitar o acesso às vacinas e fornecer outras ajudas, acrescenta.

A agência trabalha com parceiros locais e internacionais, tanto na Ucrânia como nos países de acolhimento, para melhorar o acesso à educação por meio da renovação de escolas e da organização de aulas de reforço.

O objetivo é ajudar, no próximo ano letivo, 300 mil crianças ucranianas que correm o risco de perder conhecimento adquirido.

