CONFLITO Guerra provocou deslocamento de mais de 100.000 pessoas no Líbano em um dia O Líbano foi arrastado para a guerra quando o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah começou, em 2 de março, a lançar projéteis contra Israel

A Organização das Nações Unidas afirmou nesta terça-feira (10) que mais de 100.000 pessoas foram obrigadas a se deslocar dentro do Líbano em apenas 24 horas, devido à guerra no Oriente Médio.

O Líbano foi arrastado para a guerra quando o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah começou, em 2 de março, a lançar projéteis contra Israel.

O Estado hebraico respondeu com bombardeios no sul e leste do Líbano, assim como na periferia de Beirute, reduto do Hezbollah, ações que provocaram pelo menos 486 mortes, segundo o governo.

"Hoje, mais de 667.000 pessoas no Líbano estão registradas como deslocadas na plataforma online do governo. Isso representa um aumento de 100.000 em apenas um dia", afirmou Karolina Lindholm Billing, representante no Líbano da agência da ONU para os refugiados.

