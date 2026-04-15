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Conflitos Guerras e perseguições deslocarão 4,2 milhões de pessoas até 2027, alerta ONG O relatório destaca que os deslocamentos recentes estão cada vez mais distribuídos entre mais países, em vez de se concentrarem em algumas poucas grandes crises como no passado

Guerras, conflitos, violência e perseguições farão com que 4,2 milhões de pessoas abandonem suas casas até o fim de 2027, além das afetadas pela guerra no Oriente Médio, advertiu nesta quinta-feira (16, noite de quarta no Brasil) uma agência humanitária dinamarquesa.

O número não inclui aqueles que fogem devido à situação atual no Oriente Médio, já que as projeções do Conselho Dinamarquês para Refugiados (DRC) se baseiam em dados disponíveis até o fim de 2025, segundo sua previsão anual de deslocamentos.

O total de 4,2 milhões se soma aos 117,3 milhões de pessoas já deslocadas em todo o mundo, aponta o DRC.

A guerra no Oriente Médio "está provocando novos deslocamentos e piorando a situação humanitária", afirmou em comunicado a secretária-geral da agência, Charlotte Slente.

O relatório destaca que os deslocamentos recentes estão cada vez mais distribuídos entre mais países, em vez de se concentrarem em algumas poucas grandes crises como no passado.

Os cortes na ajuda internacional também têm impacto direto sobre os deslocamentos.

Nos cinco países com maior número estimado de deslocados em 2025 (Ucrânia, Mianmar, Sudão do Sul, Nigéria e Mali), o financiamento de iniciativas de paz diminuiu, em média, 23% em 2024.

Já nos cinco países onde mais caíram os deslocamentos (Somália, Sudão, Afeganistão, Síria e República Democrática do Congo), o financiamento para a paz aumentou, em média, 15%.

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