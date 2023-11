A- A+

América Latina Guerrilha do ELN é responsável pelo sequestro do pai de Luis Díaz na Colômbia, diz governo O sequestro "foi perpetrado" no sábado, no departamento de La Guajira, aponta comunicado

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), atualmente em negociações de paz na Colômbia, é responsável pelo sequestro do pai do jogador Luis Díaz, informou o governo colombiano nesta quinta-feira (2).

O sequestro "foi perpetrado" no sábado, no departamento de La Guajira (norte), "por uma unidade pertencente ao ELN", afirmou em um comunicado Otty Patiño, chefe negociador ante o maior grupo rebelde do continente.

Veja também

Mundo Idade de Biden: apenas um número ou um demérito frente às presidenciais?