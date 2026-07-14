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Tragédia

Guerrilha do ELN sequestra 39 pessoas na Colômbia (Exército)

Rebeldes capturaram os indivíduos em uma estrada na remota região de Chocó, onde têm forte presença e se financiaram por meio de atividades ilegais como tráfico de drogas e mineração ilegal

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Um dissidente da guerrilha das Farc fica de guarda num posto de controle na ColômbiaUm dissidente da guerrilha das Farc fica de guarda num posto de controle na Colômbia - Foto: Joaquin Sarmiento/AFP

A guerrilha ELN sequestrou 39 pessoas no noroeste da Colômbia, incluindo um menor de idade, informou o Exército nesta segunda-feira (14).

Os rebeldes capturaram os indivíduos em uma estrada na remota região de Chocó, onde têm forte presença e se financiaram por meio de atividades ilegais como tráfico de drogas e mineração ilegal.

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“Exigimos que o ELN respeite a vida e o bem-estar dos sequestrados e proceda à sua libertação imediata e incondicional”, declarou o Exército no X.

 

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