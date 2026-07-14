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Tragédia Guerrilha do ELN sequestra 39 pessoas na Colômbia (Exército) Rebeldes capturaram os indivíduos em uma estrada na remota região de Chocó, onde têm forte presença e se financiaram por meio de atividades ilegais como tráfico de drogas e mineração ilegal

A guerrilha ELN sequestrou 39 pessoas no noroeste da Colômbia, incluindo um menor de idade, informou o Exército nesta segunda-feira (14).

Os rebeldes capturaram os indivíduos em uma estrada na remota região de Chocó, onde têm forte presença e se financiaram por meio de atividades ilegais como tráfico de drogas e mineração ilegal.

“Exigimos que o ELN respeite a vida e o bem-estar dos sequestrados e proceda à sua libertação imediata e incondicional”, declarou o Exército no X.

#ComunicaciónOficial | Rechazamos y condenamos la retención ilegal de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, #Chocó.



Nuestras tropas, en coordinación con… pic.twitter.com/uTmjufPc1M — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 14, 2026

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