A- A+

Tragédia Guerrilha do ELN sequestra 39 pessoas na Colômbia Rebeldes capturaram os indivíduos em uma estrada na remota região de Chocó, onde têm forte presença e se financiaram por meio de atividades ilegais como tráfico de drogas e mineração ilegal

A guerrilha ELN sequestrou 39 pessoas no noroeste da Colômbia, incluindo um menor de idade, informou o Exército nesta terça-feira (14).

Os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) capturaram as pessoas em uma estrada na remota região de Chocó, onde têm forte presença e se financiam por meio de atividades ilegais como tráfico de drogas e mineração ilegal.

"Exigimos que o ELN respeite a vida e o bem-estar dos sequestrados e proceda à sua libertação imediata e incondicional", declarou o Exército no X, ao informar sobre o crime.

Uma fonte da força militar disse à AFP que já há tropas mobilizadas na região. Segundo informação preliminar, todos os sequestrados são civis e circulavam em ônibus pela via.

O departamento de Chocó, banhado pelo oceano Pacífico e fronteiriço com o Panamá, é um dos redutos do ELN. Ali, exerce forte controle sobre a população, com extorsões e retenções frequentes de civis e membros da força pública, com os quais troca tiros habitualmente.

De origem guevarista e na insurgência desde 1964, o ELN não participou no histórico Acordo de Paz que, há dez anos, desarmou o grosso da extinta guerrilha das Farc.

Segundo o último informe da fundação Ideas para la Paz, publicado em janeiro, o ELN contava com 6.810 combatentes em 2025, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Além de operar no Chocó, mantém influência no nordeste e no sudoeste do país.

O governo do presidente em fim de mandato Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro do desmobilizado M-19, tentou sem sucesso negociar a paz com o ELN quando chegou ao poder em 2022.

A iniciativa foi sepultada definitivamente em janeiro de 2025, quando confrontos entre o ELN e dissidentes das Farc deixaram mais de uma centena de mortos e dezenas de milhares de deslocados na região do Catatumbo, fronteiriça com a Venezuela.

Segundo especialistas, os grupos armados ilegais se fortaleceram nos últimos quatro anos na Colômbia.

No país, o sequestro por narcotraficantes é uma prática habitual, que marcou a campanha à Presidência este ano.

O presidente eleito, o ultradireitista Abelardo de la Espriella, promete endurecer a política de segurança e realizar bombardeios maciços contra os insurgentes.

#ComunicaciónOficial | Rechazamos y condenamos la retención ilegal de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, #Chocó.



Nuestras tropas, en coordinación con… pic.twitter.com/uTmjufPc1M — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 14, 2026

Veja também