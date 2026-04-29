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atentado Guerrilheiros reivindicam atentado que matou 21 pessoas na Colômbia Explosivos acionados pelos rebeldes no sábado (25) em uma estrada do departamento de Cauca também deixaram 56 feridos

Guerrilheiros dissidentes das extintas Farc assumiram como um "erro tático" a autoria de um atentado que deixou 21 civis mortos na Colômbia no fim de semana, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais.

O Estado Maior Central (EMC), o principal grupo de ex-membros das Farc que não assinaram o acordo de paz de 2016, afirmou em um comunicado, emitido na noite de terça-feira (28), que o fato ocorreu em meio a combates com o Exército e a "erros" em suas manobras militares.

"Com profunda dor, devemos assumir a responsabilidade política por este erro tático, que não tem qualquer justificativa", afirma o texto.

Explosivos acionados pelos rebeldes no sábado (25) em uma estrada do departamento de Cauca (sudoeste) também deixaram 56 feridos.

Uma fonte do exército disse à AFP que os guerrilheiros tinham instalado um posto de controle na estrada para armar uma emboscada para os militares.

O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, afirmou que se trata de uma represália após a pressão militar, depois das fracassadas negociações de paz entre o presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, líder do EMC e o guerrilheiro mais procurado do país.

O escritório na Colômbia do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu nesta quarta-feira (29) ao governo que "proteja a população civil e previna novos ataques". Também pediu aos grupos armados que "cessem qualquer ataque" contra as populações.

O principal responsável pelo atentado, conhecido como "Mi Pez", foi capturado na terça-feira.

O mandatário assegurou que o ataque buscava "sabotar a eleição", na qual a esquerda aposta em manter o poder após a chegar à Presidência pela primeira vez em 2022.

Iván Cepeda, candidato do partido de Petro, é favorito nas pesquisas para a eleição, na qual enfrenta o advogado de direita Abelardo de la Espriella e a opositora Paloma Valencia.

Recentemente, a senadora propôs como seu ministro da Defesa o ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que durante seu governo dizimou a guerrilha com uma forte ofensiva juntamente com os Estados Unidos.

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