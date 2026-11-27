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Migrantes Guia orienta estados e municípios a acolher migrantes e refugiados Manual foi elaborado pelo Ministério da Justiça e agência da ONU

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O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para Refugiados (Acnur) divulgaram, nesta sexta-feira (27), um guia com orientações para auxiliar estados e municípios a elaborarem políticas e desenvolverem ações de acolhimento e integração de pessoas que deixaram seus locais de origem de forma voluntária ou forçada.

Oficialmente, pouco menos de 2 milhões de refugiados, migrantes e apátridas vivem hoje espalhados pelo Brasil.

Quase metade dessa população é formada por pessoas que o Estado brasileiro já reconhece como refugiadas, cujos pedidos de reconhecimento estão sob análise ou que receberam acolhimento humanitário.

“A outra metade é composta por pessoas que estão no Brasil, em contexto migratório, pelas mais diversas razões, incluindo oportunidades de trabalho, educacionais ou de investimentos”, destacou a oficial de Proteção do Acnur, Silvia Sander, durante o evento de apresentação do guia, realizado esta manhã, no Palácio da Justiça, em Brasília.

Segundo Silvia, só este ano, 737.594 pessoas receberam autorização de residência para acolhida humanitária – principalmente venezuelanas, haitianas e afegãs.

Política Nacional

Disponível na internet, o Guia para a Criação e Fortalecimento de Políticas Locais Especializadas em Pessoas Refugiadas, Migrantes e Apátridas reúne informações práticas para que gestores públicos e legisladores implementem políticas duradouras, com planejamento, orçamento e a participação de entidades da sociedade civil e de órgãos internacionais.

A iniciativa integra a estratégia de implementação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. Instituída pelo governo federal em outubro de 2025, por meio do Decreto Presidencial nº 12.657, a política nacional reconhece migrantes, refugiados e apátridas como motores do desenvolvimento econômico e social do país e confere a estados, municípios e ao Distrito Federal papel central na formulação e implementação de políticas de acolhida e integração desta população.

De acordo com o Acnur, o guia apresenta três frentes de atuação para o fortalecimento das políticas locais:

Criação e aprimoramento de marcos legais, com recomendações para a elaboração de leis e decretos que assegurem a continuidade das ações governamentais, estabeleçam responsabilidades e garantam mecanismos de participação e proteção de direitos;

Estruturação de conselhos e comitês, com a apresentação da importância desses espaços para o diálogo entre o poder público, a sociedade civil e as próprias populações atendidas. O documento diferencia as atribuições dessas instâncias e orienta sua composição e funcionamento;

Diretrizes para a elaboração de planos estaduais e municipais, que vão do diagnóstico das necessidades locais à definição de metas, indicadores, responsabilidades e mecanismos de monitoramento.

O objetivo é transformar demandas identificadas nos territórios em ações concretas, integradas às políticas públicas nacionais e locais existentes.

A publicação também apresenta experiências de diferentes regiões do país e exemplos de instrumentos já adotados por governos estaduais e municipais, que podem servir de referência para outras localidades.

Acolhimento e Integração

Ainda durante a apresentação do guia, a oficial de Proteção do Acnur, Silvia Sander, frisou a importância do fortalecimento de políticas e das redes de proteção em níveis locais, sobretudo municipal.

“A gente sabe que é nos municípios que essas pessoas acessam as escolas, serviços de saúde, políticas de assistência social, buscam e encontram oportunidades de trabalho e passam a construir vínculos”, disse Silvia.

“É também nas cidades que essas pessoas contribuem com seus conhecimentos, a partir das suas capacidades e da diversidade que trazem [consigo], contribuindo com seu labor, sua cultura e seu empreendedorismo, gerando novas oportunidades e participando do desenvolvimento socioeconômico local”, concluiu a representante da agência da ONU.

A coordenadora-geral de Política Migratória e diretora substituta do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sarah Fernanda Lemos Silva, citou o fato de o guia, bem como a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, terem sido elaborados mediante a escuta dos estados, municípios e das entidades da sociedade civil.

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