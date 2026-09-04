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Notícias Guia orienta estudantes de Fonoaudiologia a estagiar com segurança e dentro da lei Crefono 4 lança material gratuito com orientações práticas sobre direitos, deveres, legislação e ética para estagiários de Fonoaudiologia de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.

O período de estágio é decisivo na formação de qualquer estudante de Fonoaudiologia: é quando a teoria aprendida em sala de aula encontra a prática clínica, sob supervisão de um profissional habilitado. No entanto, muitos estagiários ainda desconhecem seus direitos, seus deveres e os limites legais de sua atuação — o que pode gerar desde prejuízos à própria formação até situações de exercício ilegal da profissão.

Pensando nisso, o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono 4) lançou o Guia Prático do Estagiário em Fonoaudiologia, material gratuito que reúne, de forma acessível, as principais orientações sobre legislação, tipos de estágio, direitos e deveres, supervisão obrigatória, ética profissional e cuidados específicos com o atendimento online.

Estágio em Fonoaudiologia: conheça seus direitos, deveres e as regras da supervisão profissional

O estágio é uma das etapas mais importantes da formação em Fonoaudiologia. É nesse momento que o estudante transforma o conhecimento adquirido em sala de aula em experiência prática, sempre com acompanhamento técnico e pedagógico. Para garantir a segurança do paciente, a qualidade da formação e o exercício ético da profissão, a atuação do estagiário é regulamentada pela Resolução CFFa nº 740/2024, posteriormente atualizada pela Resolução CFFa nº 762/2024, além da Lei Federal nº 11.788/2008 (Lei do Estágio).

Todo estudante tem direito a realizar um estágio que efetivamente contribua para sua formação profissional. Para isso, é indispensável que exista um Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a instituição de ensino, a parte concedente e o estagiário, definindo responsabilidades e atividades a serem desenvolvidas. O supervisor deve assegurar que o estágio esteja de acordo com a legislação vigente e que o estudante tenha cumprido os pré-requisitos curriculares necessários para executar ou acompanhar os procedimentos previstos.

O estágio deve proporcionar aprendizado supervisionado, integração entre teoria e prática e desenvolvimento de competências técnicas, éticas e científicas, sempre respeitando o projeto pedagógico do curso e a legislação profissional.

Como identificar um estágio irregular?

Alguns sinais merecem atenção:

• ausência de Termo de Compromisso de Estágio;

• realização de atividades sem supervisão de um fonoaudiólogo;

• atendimento ao paciente sem conhecimento ou autorização;

• estagiário assumindo responsabilidades exclusivas do profissional;

• documentos assinados apenas pelo estagiário;

• atividades incompatíveis com o nível de formação do estudante.

Quando houver indícios de irregularidades, o estudante deve comunicar inicialmente a coordenação do curso ou o professor responsável pelo estágio. Persistindo a situação, a ocorrência pode ser encaminhada ao Conselho Regional de Fonoaudiologia para análise e adoção das medidas cabíveis. A Resolução também estabelece que o supervisor deve comunicar às instâncias competentes falhas ou irregularidades que possam prejudicar o cliente ou comprometer a formação do estudante.

Por que a presença do supervisor é obrigatória, inclusive em atendimentos online?

A supervisão é uma exigência legal e ética. A Resolução determina que o fonoaudiólogo supervisor ou preceptor deve estar presente no local onde ocorre o estágio, monitorando continuamente as atividades desenvolvidas pelo estagiário. Todas as atividades relacionadas à Fonoaudiologia devem ser supervisionadas obrigatoriamente por um fonoaudiólogo habilitado.

Essa exigência existe porque o estudante ainda está em processo de formação. O supervisor é responsável por orientar condutas, intervir quando necessário, garantir a qualidade da assistência e responder tecnicamente pelos procedimentos realizados durante o estágio. A responsabilidade profissional não pode ser transferida ao estagiário.

O que muda com a Resolução CFFa nº 740/2024?

A Resolução fortaleceu a segurança jurídica e definiu de forma mais clara as responsabilidades de todos os envolvidos.

Entre os principais avanços estão:

• definição das atribuições do fonoaudiólogo supervisor;

• obrigatoriedade de documentação completa do estágio;

• responsabilidade do supervisor em verificar se o estudante possui formação suficiente para realizar as atividades propostas;

• obrigação de informar ao paciente quando o atendimento for realizado por estagiário e obter sua autorização por escrito;

• responsabilidade técnica do supervisor sobre os atos praticados durante o estágio;

• previsão de sanções em caso de descumprimento das normas por parte do supervisor, da instituição concedente, da instituição de ensino e também do estagiário.

Formação de qualidade começa com um estágio regular

O estágio é um momento de aprendizagem, desenvolvimento profissional e construção da identidade do futuro fonoaudiólogo. Quando realizado dentro das normas legais e éticas, beneficia o estudante, protege o paciente e fortalece a qualidade da assistência prestada à sociedade.

Sobre o Crefono 4

O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região (Crefono 4) é responsável pela fiscalização do exercício profissional da Fonoaudiologia em Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, atuando também na orientação de estudantes, profissionais e instituições de ensino sobre as normas que regem a profissão.

Material disponível

O Guia Prático do Estagiário em Fonoaudiologia está disponível gratuitamente no site do Crefono 4 e pode ser enviado em PDF para uso na reportagem, incluindo trechos, infográficos e dados para citação.

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