Guia turístico morre após ser atingido por raio no RJ; momento foi registrado por turista

A- A+

Um passeio turístico realizado na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, foi interrompido bruscamente depois que um raio atingiu e matou o guia responsável pela atividade. O homem, identificado como Leilson Silva, tinha 36 anos e experiência de mais de uma década na profissão.

O momento foi registrado por uma turista que participava do passeio realizado no domingo (19). Nas imagens, é possível observar o instante em que a mulher se espanta com a queda do raio.

No momento da trilha, o grupo estava ciente da possibilidade de chuva durante o passeio. No entanto, por conta da inconstância do clima na capital fluminense, eles decidiram prosseguir com a atividade.

Já durante a caminhada, com o início da chuva, Leilson teria perguntando se o grupo gostaria de finalizar a trilha.

Segundo a turista, o guia havia apresentado a possibilidade de que o tempo mudasse ao fim do passeio. No entanto, ao chegar ao topo da Pedra da Gávea, o clima continuou chuvoso, culminando na queda do raio que matou o guia.

Após a tragédia, um irmão de Leilson, que também acompanhava o grupo, foi responsável por conduzir o grupo de volta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a remoção do corpo do guia com a ajuda de um helicóptero.

Veja também

ARGENTINA Milei eleito: Ultradireitista venceu em 20 das 23 províncias argentinas