A- A+

IMBRÓGLIO Guiana estuda instalar bases militares com apoio estrangeiro em área reivindicada pela Venezuela Vice-presidente disse que o governo pode levar disputa à Corte Internacional de Justiça

A Guiana levantou, na quinta-feira (23), a possibilidade de estabelecer “bases militares” com apoio estrangeiro em Essequibo, território rico em petróleo e recursos naturais sobre o qual mantém uma controvérsia de longa data com a Venezuela, e anunciou a visita de funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

“Nunca estivemos interessados em bases militares, mas temos de proteger o nosso interesse nacional”, disse o vice-presidente da Guiana, Bharrat Jagdeo, numa coletiva de imprensa.

“Temos interesse em manter a paz no nosso país e nas nossas fronteiras, mas temos trabalhado com os nossos aliados para garantir um plano para todas as eventualidades”, acrescentou.

“Teremos duas equipes do Departamento de Defesa dos EUA visitando na próxima semana e depois várias visitas em dezembro e representação de alto nível. Todas as opções disponíveis serão aproveitadas.”

O vice-presidente, porém, disse que o governo da Guiana espera que a disputa com a vizinha Venezuela possa ser resolvida na Corte Internacional de Justiça (CIJ), cuja jurisdição Caracas desconhece no caso Essequibo. Ambos os países têm uma longa disputa territorial por este território de 160.000 km2, embora na prática seja administrado por Georgetown.

A Guiana recorre a uma sentença arbitral de 1899 em que foram estabelecidas as atuais fronteiras, enquanto a Venezuela reivindica o Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido antes da independência da Guiana, que anulou a sentença e estabeleceu bases para uma solução negociada.

A luta intensificou-se com a descoberta de campos petrolíferos na região e as negociações da Guiana com a gigante energética americana ExxonMobil para a sua exploração.

"Campanha suja da ExxonMobil"

O governo da Venezuela está promovendo um referendo consultivo para o próximo dia 3 de dezembro, no qual perguntará aos seus cidadãos se apoiam a concessão de nacionalidade aos 125 mil habitantes da região disputada e a criação de uma nova província venezuelana chamada “Guayana Esequiba”.

A Guiana rejeitou a consulta, que foi descrita pelo seu presidente, Irfaan Ali, como “uma ameaça à paz na América Latina e nas Caraíbas”.

Veja também

TRAGÉDIA Menino de 2 anos morre afogado após cair em cisterna de hotelzinho em Bezerros, no Agreste