Guindaste pega fogo e desaba sobre prédios em Nova York; vídeo

Um guindaste pegou fogo e desabou parcialmente em Manhattan, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (26).



Registrado por pessoas que estavam no local, um vídeo mostra o momento em que a construção atinge a lateral de outro arranha-céu antes de cair na rua.



De acordo com a imprensa local, ao menos duas pessoas ficaram feridas.





Guindaste desabando em Manhattan, NY



pic.twitter.com/SD6jgI4oWG — Prof° Fernando Carlos (@profgeofernando) July 26, 2023

A construção fica próxima a um prédio residencial. Segundo as autoridades da região, a 10ª Avenida foi fechada por motivos de segurança, e os prédios próximos estão sendo evacuados por temores de um novo colapso.



Em comunicado, o Corpo de Bombeiros de Nova York disse que "unidades estão atualmente operando em um colapso de guindaste e incêndio".

A colisão da grua com o edifício pareceu quebrar as janelas do prédio, e os destroços caíram na rua. À imprensa local, uma testemunha disse que o momento "soou como um raio ou uma explosão". Um helicóptero do Departamento de Polícia de Nova York foi mobilizado para avaliar a cena. Ainda não está claro o que pode ter provocado o incêndio.

