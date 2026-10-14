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saúde Guiné-Bissau nega ter aprovado estudo de vacinas em recém-nascidos que seria financiado pelos EUA Ministro da Saúde afirmou que governo não autorizou pesquisa com 14 mil bebês que previa adiar por seis semanas a vacinação contra hepatite B; projeto é defendido por Robert F. Kennedy Jr.

O governo da Guiné-Bissau negou ter aprovado um controverso estudo que pretende acompanhar os efeitos da vacinação contra a hepatite B em 14 mil recém-nascidos, segundo o jornal britânico The Guardian.

A pesquisa, liderada por pesquisadores dinamarqueses e que teria financiamento do governo dos Estados Unidos e de instituições privadas, teria avançado após integrantes de um comitê de ética da Dinamarca serem informados de que as autoridades guineenses teriam autorizado uma versão atualizada do projeto.

Mas segundo o ministro da Saúde do país africano, Quinhin Nantote, isso não aconteceu.

— O ministério não autorizou os testes nos termos apresentados nas publicações atualmente em circulação — afirmou Nantote nesta terça-feira (13), durante uma entrevista coletiva.

O ministro disse que as autoridades da Guiné-Bissau ficaram "surpresas" ao tomar conhecimento de notícias segundo as quais o país havia dado aval à pesquisa.

Depois da repercussão, ele convocou uma reunião de emergência com representantes do Bandim Health Project, do comitê local de ética, do Instituto Nacional de Saúde Pública e do Programa Alargado de Vacinação para discutir o caso.

O estudo não teria como objetivo principal avaliar a segurança ou a eficácia da vacina contra a hepatite B. A proposta seria acompanhar resultados considerados "inespecíficos", como mortalidade geral e alterações no desenvolvimento neurológico, comparando grupos de recém-nascidos submetidos a diferentes estratégias de vacinação.

Pelo desenho da pesquisa, metade dos 14 mil bebês receberia a vacina contra a hepatite B ao nascer, enquanto a outra metade teria a imunização adiada por seis semanas.

A doença é disseminada na Guiné-Bissau e a infecção durante a infância pode provocar consequências graves e permanentes.

Pesquisa é defendida por Kennedy

A proposta ganhou projeção por ser defendida por Robert F. Kennedy Jr., secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos e conhecido por seu histórico de oposição às vacinas.

Kennedy tem elogiado pesquisas dos dinamarqueses Peter Aaby e Christine Stabell Benn, responsáveis pelo Bandim Health Project, que investigam possíveis efeitos das vacinas que vão além da proteção contra as doenças para as quais foram desenvolvidas.

O estudo chegou a ser aprovado de forma acelerada por um comitê de ética dinamarquês na semana passada.

Pelo menos quatro integrantes do grupo renunciaram após o processo.

As regras do comitê precisaram ser alteradas porque estudos clínicos randomizados não estavam dentro de sua competência original.

Segundo relatos, integrantes do comitê questionaram a suposta autorização dada pela Guiné-Bissau e pediram documentos que comprovassem o aval das autoridades locais. Não receberam informações adicionais.

A negativa do governo africano coloca em dúvida o avanço da pesquisa. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA também afirmou à agência de notícias Reuters que "o estudo não foi aprovado". Ainda não está claro se Washington pretende manter o financiamento.

Por que o estudo é controverso?

A proposta provocou críticas de pesquisadores que consideram eticamente inadequado adiar a vacinação contra a hepatite B em recém-nascidos para testar hipóteses sobre efeitos não específicos da imunização.

— É completamente antiético que esse estudo esteja sendo sequer proposto — afirmou BK Titanji, pesquisadora da Universidade Emory, que classificou como positivo o fato de a Guiné-Bissau ter contestado a pesquisa.

Para ela, qualquer estudo desse tipo exigiria o mais alto nível de avaliação ética por envolver recém-nascidos, considerados uma das populações mais vulneráveis, em um país com recursos limitados.

A pesquisadora também questionou por que o estudo não seria realizado na Dinamarca. No país europeu, bebês de mães e pais que não têm hepatite B não recebem rotineiramente a vacina ao nascer, a incidência da doença é baixa e há ampla capacidade de acompanhamento médico dos participantes.

Pesquisadores também contestaram trabalhos anteriores de Aaby e Stabell Benn. A dinamarquesa Charlotte Strøm afirmou que uma análise de 25 estudos conduzidos por eles e colaboradores encontrou resultados estatisticamente significativos em apenas um deles.

— Quando pesquisadores trabalham dessa maneira e abandonam o rigor metodológico adequado, eles literalmente decidem os resultados por conta própria, e isso não é ciência — disse Strøm.

Aaby, Stabell Benn e Frederik Schaltz-Buchholzer, outro pesquisador ligado ao projeto, não responderam aos questionamentos sobre a suposta autorização dada pela Guiné-Bissau e sobre os motivos para a pesquisa não ser realizada na Dinamarca.

EUA preveem US$ 1,6 milhão para pesquisa

Segundo informações divulgadas sobre o projeto, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) teria reservado novamente US$ 1,6 milhão para financiar a pesquisa neste ano.

O valor seria complementado por recursos privados da Pershing Square Foundation e da Bluebell Foundation.

O projeto já havia sido colocado em dúvida pela própria Guiné-Bissau. Em janeiro, o país pediu ajuda de especialistas dos Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC) para avaliar a proposta. Na época, Nantote afirmou que o estudo estava "cancelado ou suspenso".

Em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira, foi ainda mais categórico ao rejeitar a possibilidade de realização da pesquisa.

— Isso não vai acontecer, ponto final — afirmou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também ofereceu apoio à Guiné-Bissau para ampliar a vacinação contra a hepatite B na primeira dose após o nascimento.

Em comunicado divulgado em fevereiro, a entidade afirmou estar pronta para ajudar o país a introduzir a dose neonatal e fortalecer a implementação da vacinação.

Vacina poderia proteger recém-nascidos

A hepatite B é uma infecção viral que pode se tornar crônica e provocar doenças graves do fígado, incluindo cirrose e câncer hepático.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção, especialmente importante para reduzir o risco de infecção em crianças.

Para Colette Delawalla, pesquisadora e fundadora da organização Stand Up for Science, a rejeição da pesquisa pela Guiné-Bissau representa uma defesa da soberania do país diante da pressão externa.

Ela também destacou o baixo custo necessário para garantir a vacinação dos recém-nascidos. Segundo Delawalla, seriam necessários cerca de US$ 13.200 para comprar, por meio da Unicef e da Aliança Gavi, vacinas suficientes para imunizar todos os bebês nascidos no país ao longo de um ano.

— Todos os envolvidos deveriam trabalhar juntos para garantir que cada bebê na Guiné-Bissau receba a dose da vacina contra a hepatite B ao nascer — afirmou.

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